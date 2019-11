¿Por qué México, Brasil y Perú están más expuestos a ataques cibernéticos?

No son pocas las personas que restan importancia a los datos que publican en redes sociales, incluso al robo de información. "No tengo nada importante, me da igual", alegan algunos. Pero en realidad toda información puede ser importante.

José Luis López, director de ESET Uruguay conversó con Sputnik sobre. Se trata de los spyware, un código malicioso que intenta obtener información más allá del usuario al que ataca, sobre todo desde teléfonos móviles.

López puso el ejemplo de Emotet, unos de los spyware que más se ha difundido en la región desde 2015 y que intenta directamente obtener credenciales y datos de un usuario haciéndose pasar por un organismo oficial, ya sea a través de un correo o un mensaje en redes sociales.

La mayoría de este tipo de ataques se ha identificado en México, Brasil y Perú. De acuerdo a López, la respuesta está en que estos países son, en parte, los de mayor cantidad de internautas con un alto nivel del mercado. De hecho, "los spyware más habituales están pensados para un mal concreto como ataques a bancos y demás, por lo que estos son mercados propicios", indicó.

En todos los casos, el usuario recibe un correo con un archivo adjunto, el cual utiliza una macro (instrucción maliciosa) código embebido en el documento para descargar. México es el país con mayor cantidad de detecciones de Emotet en el último año, según ESET.

Puede sonar obvio para muchos, pero no está demás reforzar que "el usuario común debe aprender a no hacer click en cualquier mensaje que no solicitó y menos aún cuando este mensaje lo lleva a un sitio en el cual le piden credenciales o cualquier tipo de datos", alertó el director de la compañía.

"Ese es el punto más importante y básico en toda la cadena de seguridad del hogar y de las empresas que son blancos de ataques", completó.

¿Qué datos busca un spyware?

De acuerdo con el experto, este tipo de código espía siempre solicita información sobre la identidad digital de los usuarios, como los más básicos que muchas veces no los tenemos en cuenta.

También rastrea las búsquedas a través de Google, que ofrecen mucha información, ya sea en dónde estuvimos, a qué hora…. todo un expediente digital en tiempo real. Todos estos datos contribuyen a sostener el mercado del malware, con el que muchos malhechores lucran con cada dato vendido en el mercado negro de Internet.

Por eso, López insiste en que toda información es importante. "Hay que tener en cuenta que una persona está lucrando con tus datos sin autorización, y a veces sin saberlo se pone en peligro la identidad digital de toda una familia", advirtió.