Cargar la batería de tu teléfono al máximo puede dañarla

Apple ha anunciado que el iOS 13 contará con una opción de 'carga optimizada' de la batería que ayuda a retardar el desgaste de la batería, al "reducir el tiempo en el que el iPhone está completamente cargado". El nuevo sistema operativo permitirá evitar que el teléfono se cargue por encima del 80% hasta que el dueño lo necesite.

De acuerdo con los especialistas en tecnología, para extender la vida útil de las baterías de ion de litio que se usan en los teléfonos móviles no es recomendable dejar que lleguende su capacidad con frecuencia, ya que la práctica puede causar sobrecalentamiento y desgaste del dispositivo. Una vez que las baterías actuales no presentan problemas de memoria de carga como sus predecesoras de níquel-cadmio, por ejemplo, se recomienda llevar a cabo cargas intermedias con mayor frecuencia en lugar de una carga de 0% a 100%. La solución propuesta por los expertos del portal How to Geek es seguir la "regla del 40-80".

"La regla es sencilla: trata de no dejar que tu teléfono se agote demasiado (menos del 40%), lo que puede dañar la batería, y trata de no mantener su teléfono completamente cargado (más del 80%) todo el tiempo", detalló el portal.

En las actualizaciones recientes del sistema iOS es posible monitorear el estado de la batería, verificar su capacidad y ver un historial de su uso. La función es una forma sencilla y práctica de asegurarte que has seguido la regla del 40-80 propuesta por los expertos.