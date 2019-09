¿Qué sucede con una cuenta de WhatsApp tras el fallecimiento de su dueño?

En caso del fallecimiento del propietario de una cuenta de WhatsApp, la aplicación no la elimina automáticamente. Por eso cada uno debe estar al tanto de los pasos a seguir en esa situación.

Método 1

Si tienes acceso a la cuenta de la persona fallecida y quieres eliminar la app para siempre y dejar de recibir mensajes, lo primero que debes hacer es ir a Ajustes y elegir Privacidad. Allí necesitas seleccionar la opción Eliminar Cuenta.

En ese caso tienes que averiguar la contraseña del propietario. Si no la sabes, la aplicación no te dejará continuar. No obstante, todavía eres capaz de eliminar la cuenta a través del método 2.

Método 2

Debes instalar WhatsApp en tu dispositivo y usar el número de teléfono de la persona fallecida para la inscripción. Al recibir la contraseña de confirmación, tienes que entrar en WhatsApp y volver a seguir los pasos del método 1 para borrar la aplicación.

Lo más importante es reiniciar el teléfono para eludir las notificaciones que te informan de no ser el usuario. En este aspecto, WhatsApp no te pide información adicional con la que no cuentas.

Método 3

En caso de no tener éxito con todo lo mencionado, siempre tienes una posibilidad de dirigirte a un correo electrónico del servicio de WhatsApp para pedir ayuda: support@whatsapp.com