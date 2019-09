Las misiones militares del futuro podrían utilizar armas que se desvanecen tras usarlas (vídeo)

Un equipo de científicos estadounidenses presentó un nuevo material que se desvanece luego de ser utilizado y que podría ser utilizado para construir sondas o vehículos que no dejan rastros después de la misión.

El material fue presentado en la última reunión de la Sociedad Estadounidense de Química (ACS, por sus siglas en inglés), realizada hasta el 29 de agosto en San Diego (California). Allí, el profesor de la Escuela de Química e Ingeniería Biomolecular Paul Kohl, presentó el avance que dejó boquiabiertos a muchos de los presentes.

"Este polímero desaparece en el instante en el que presionas un botón y desatas un mecanismo interno, o cuando el sol lo toca", reveló Kohl.

El experto aclaró que el nuevo material se diferencia de otros materiales degradables que necesitan mucho tiempo para desaparecer. "Este no es el tipo de objeto que se degrada lentamente a lo largo de un año, como los plásticos biodegradables a los que los consumidores están acostumbrados", detalló.

El secreto del polímero es su 'temperatura techo', es decir, la temperatura en la que pierde su estructura y se separa en monómeros. Mientras los materiales degradables suelen tener 'temperaturas techo' muy superiores a la temperatura ambiente, los elementos que conforman el nuevo material presentado por Kohl se separan a una baja temperatura, haciendo que la "despolimerización ocurrea rápido".

Esta característica permite que la 'desaparición' del objeto pueda iniciarse tan solo un pico de temperatura que, perfectamente, puede surgir de un catalizador sensible a la luz.

Esto fue lo que hizo el equipo de Kohl, logrando dispositivos sensibles a la luz ultravioleta. Así, por ejemplo, crearon objetos estables dentro de una habitación pero que desaparecían apenas tenían contacto con la luz solar exterior.

Luego, los científicos desarrollaron otros aditivos que permitían que los objetos desaparecieran al encender la luz artificial en una habitación cerrada. A su vez, lograron una forma de retrasar la desaparición de los objetos durante una, dos o tres horas, por ejemplo.

"Puedes tenerlo en la oscuridad hasta que lo utilices y, si lo despliegas durante el día, tienes tres horas hasta que se descompone", ejemplificó.

© Foto: Paul Kohl El polímero que desaparece con la luz solar, desarrollado en EEUU

Los expertos creen que este tipo de materiales pueden tener un uso como adhesivos en la industria de la construcción o en el diseño de monitores ambientales.

Sin embargo, el uso más probable es en la industria militar. De hecho, Kohl explicó que el material fue desarrollad para el Departamento de Defensa de EEUU, que está interesado en crear sensores eléctricos y vehículos de entrega que no dejen rastros después de ser utilizados, de forma de no ser descubiertos o no tener que ser recuperados luego.