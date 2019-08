¿Qué pasa si un dron se estrella contra tu cara?

Un equipo de investigadores de varias universidades estadounidenses llevó a cabo un estudio a gran escala para determinar qué consecuencias podría tener la colisión de un cuadrocóptero no tripulado contra una cara humana.

El experimento, que duró 18 meses, ayudará a los científicos del Alliance for System Safety of UAS through Research Excellence (Assure) a desarrollar una nueva metodología de pruebas de seguridad.

Según explicaron los autores del estudio, contrariamente a la opinión popular, los drones no son tan peligrosos, ya que la mayor parte de sus componentes son de plástico, de modo que tienden a absorber una cantidad significativa de energía de impacto.

"Un error común es pensar que un dron es como una piedra, y cuando te golpea, te va a herir como si fuera una piedra", declaró el encargado del estudio, David Arterburn.

Los investigadores realizaron 512 pruebas de impacto y simulaciones, lanzando 16 drones diferentes, además de varios objetos como baterías o bloques de madera de 0,3 a 5,8 kg, y utilizaron en su experimento tanto muñecos de prueba de colisiones como cadáveres. Como resultado, llegaron a la conclusión de que las heridas más comunes eran laceraciones, cortes en la piel y moretones. Solo en uno de los casos, el golpe causó una lesión ocular grave.

De acuerdo con los científicos, los drones suelen alejarse del punto de colisión, y se llevan consigo parte de la energía cinética. El golpe más peligroso sería uno asestado por el cuerpo del dron combinado con el de los brazos del rotor. Asimismo, los drones que caen verticalmente también hacen más daño, concluyeron los investigadores estadounidenses.

Según admitió Arterburn, las compañías fabricantes de drones necesitaban este estudio para elaborar los estándares más claros, algo que, a su vez, podría ayudarles a modificar el diseño para hacer más seguros sus productos.

El científico subrayó que "tanto la construcción como el peso del dron juegan un papel importante en definir el potencial de lesiones".

Por ejemplo, una batería de litio externa de 0,2 kg provoca un mayor riesgo que la misma batería instalada dentro de un dron de 1,2 kg.