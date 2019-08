Facebook avanza para leer tus mensajes de WhatsApp, lo quieras o no

Forbes señala que la tecnología parece servir para filtrar comunicaciones encriptadas de extremo a extremo. De esta manera, el gigante de las redes sociales pretende buscar contenidos que violen las políticas de la compañía.

Más tarde, el vicepresidente de WhatsApp, Will Cathcart, emitió una declaración en la que afirmaba: "No hemos hecho esto, no tenemos ningún plan para hacerlo".

Sin embargo, surge la pregunta de cómo pensaba WhatsApp responder a la petición de Mark Zuckerberg de poder detectar contenido ilegal en sus productos cifrados de extremo a extremo.

El director de comunicaciones de WhatsApp, Carl Woog, se negó a hacer comentarios sobre cualquiera de las preguntas planteadas con respecto a cómo la empresa espera equilibrar las promesas de privacidad de la encriptación de extremo a extremo con los llamamientos de la empresa matriz Facebook para que se modere dicho cifrado, dice el medio.

Hay una miríada de preguntas sin respuesta, y Facebook se niega a responder cualquiera de las interrogantes que se le han hecho con respecto a por qué está invirtiendo en la construcción de esta tecnología, señala Forbes.