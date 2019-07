¡Por fin! Este truco de WhatsApp te permitirá convertir mensajes de voz en texto

Esta función puede ser útil para los que no pueden —o no quieren— escuchar mensajes de voz por alguna razón, y no depende del idioma en el que fue grabado el mensaje.

Pero ¿cómo puedes convertir un mensaje de voz en texto?

Para activar la función, solo tienes quede la aplicación de mensajería y pulsar el botón de micrófono, ubicado en la parte inferior de la pantalla. ¡Ojo! No debe confundirse con el micrófono que se usa para grabar mensajes de voz.

Luego, es necesario reproducir el mensaje y, al mismo tiempo, pulsar el micrófono, algo que convertirá tu mensaje en texto.

Hasta el momento, la función solo está disponible para los usuarios de Apple.

Sin embargo, las siguientes aplicaciones gratuitas para Android te ayudarán a convertir los audios en mensajes de texto: