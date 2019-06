Cuando el producto eres tú: Huawei enfada a los usuarios con su nueva función

En concreto es el servicio de reservas de hoteles Booking.com el anunciante que está acaparando las pantallas bloqueadas de los teléfonos Huawei. Los usuarios que han comenzado a quejarse de ello son del Reino Unido, Irlanda, Holanda, México, Alemania, España y Noruega y, los terminales afectados, los Huawei P30Pro, P20Pro, el Honor 10, el P20Lite y el Mate 20Pro.

@HuaweiMobileESP Buenas tardes, quisiera saber porque se me esta incluyendo publicidad en la pantalla de bloqueo, si la aplicación de booking no se encuentra instalada en el móvil. pic.twitter.com/BpnbsaxQSx — Fernando Hernández (@FerHernandez900) June 13, 2019

Las imágenes que se han publicado en Twitter muestran el logo de Booking.com en el centro de la imagen y, más abajo, una oferta 'Getaway Deals' con descuentos y promociones.

@HuaweiMobileESP porque sale publicidad en mi pantalla de bloqueo desde ayer? Es una falta de respeto gastarse 1000€ en un móvil y que me metáis publicidad. Con la que os está cayendo que hagáis esto hace que a uno que se les quite las ganas de seguir confiando en vosotros. pic.twitter.com/JWX62mC2aI — Gus (@noflipes) June 13, 2019

Tanto en Twitter como Reddit están criticando la medida de Huawei. Se están preguntando por qué aparece publicidad en sus pantallas sin previo aviso y sin haber configurado nada para ello.

Huawei asegura que no son los que están metiendo publicidad en la pantalla bloqueada de sus propios terminales. "Los anuncios no los estamos poniendo nosotros", han dicho, y han animado a los usuarios a que cambien la configuración de sus celulares si no quieren que haya publicidad en la pantalla. , La polémica llega poco después del bloqueo impuesto por Estados Unidos a sus servicios alegando la poca seguridad de sus terminales y que constituían una amenaza para el país. La marca china asegura que esa publicidad proviene de servicios y aplicaciones de tercero, según publica Digital Trends.

Tema relacionado: Si tienes un celular Xiaomi, ¡estás en peligro!