Los primeros dispositivos con puertas USB 4 saldrán a la venta en el 2020

A pesar de que el estándar USB4 fue presentado en marzo, todavía no hay en el mercado dispositivos que utilicen este puerto.

Por el momento, se conoce que el nuevo estándar se basa en la tecnología Thunderbolt 3 y será compatible con él. Además, la velocidad de transferencia de datos se ha duplicado a 40 Gbps, en comparación con el último estándar, el USB 3.2, que lo hace a 20 Gbps.

Asimismo, los desarrolladores prometen alcanzar una velocidad máxima de 40 Gbps, mientras se utilicen cables certificados capaces de soportar esta tase de transmisión. No todo los cables USB tipo C admiten dichas velocidades cuando se conectan a través del Thundebolt 3. En cables no certificados, el borrador apunta a una velocidad de 20 Gbps.

El nuevo estándar USB puede trabajar simultáneamente con múltiples protocolos de datos. Puede transferir una imagen a un monitor, archivos a una unidad externa y alimentación, todo a través de un solo cable. Ya hay monitores en el mercado con un USB adicional, conectados a la computadora a través de un solo cable Thunderbolt 3.

Es importante entender que el USB Type-C es solo un formato de conector, que incluye al Thunderbolt 3, el USB 3.2 estándar e, incluso, el antiguo USB 2.0. Es decir, todos tienen el mismo aspecto, lo único que cambiará será la velocidad a la que trabajen y ciertas prestaciones.

Debido a la diferencia en los estándares entre Thunderbolt 3 y el USB 3.2, hay un problema de compatibilidad. Ambos pueden usar el mismo conector USB tipo C, pero no funcionarán con los mismos cables.

Así que, ahora, antes de comprar un cable para conectar el monitor a una computadora portátil, se debe verificar si es compatible con la transmisión de imágenes y si es compatible con el tipo de puerto. El nuevo USB4 debería resolver este problema.

Actualmente, Thunderbolt es usado en algunas MacBooks, en algunas computadoras portátiles Windows y en teléfonos inteligentes y tabletas.

