Project Limitless: este es el primer portátil con tecnología 5G (fotos)

El 'notebook' sigue siendo un prototipo, pero es muy ligero y en su interior se aloja la joya de la corona de la unión entre las dos tecnológicas: la nueva plataforma Snapdragon 8cx 5G. Se trata del primer procesador de siete nanómetros de alta velocidad y en cuyo desarrollo se han invertido varios años de investigación.

​Qualcomm and Lenovo’s Project Limitless is the First 5G PC https://t.co/BCMkFJ9fkp pic.twitter.com/L5YAbMjOEF

— Tom's Hardware @ Computex 2019 (@tomshardware) May 27, 2019

Ese procesador permite velocidades de descarga de hasta 7 Gbps sin conexión Wi-Fi o punto de acceso, que se traduce en poder ver por 'streaming' contenido en 4k, 8K y AR/VR, según han explicado sus máximos responsables en Taipéi.

"En Lenovo no innovamos simplemente por el bien de la tecnología", dicen. "Lo que hacemos lo hacemos para mejorar la experiencia de la gente", dijo Johnson Jia, vicepresidente y director general de la división de dispositivos inteligentes de Lenovo. El futuro de Project Limitless pasa por ofrecer baterías de mayor duración, según han explicado.

Sin embargo, para que el futuro portátil de Lenovo y Qualcomm pueda ya no ver la luz, sino desplegar todo su potencial, será necesario que lo hagan primero las futuras redes 5G, cuyo despliegue está planeado para 2020 y solo en las principales ciudades del planeta.

