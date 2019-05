Comienza la producción de los chips que utilizarán los nuevos iPhone

Se trata de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. que está manufacturando el procesador apodado A13. El dispositivo entró en producción de prueba en abril y la producción en masa está planeada para mayo, informa Bloomberg.

El iPhone se actualiza anualmente y Apple suele incluir importantes modificaciones en su procesador principal, aumentando la velocidad y la duración de la batería. Los chips de la empresa suelen ser clasificados como los de mejor rendimiento por los analistas y los sitios web especializados.

Esta es una de las principales diferencias entre el iPhone y su competencia basada en Android, que depende en gran medida de los procesadores de Qualcomm Inc., aunque algunos rivales, como Samsung Electronics Co. y Huawei Technologies Co., ahora también fabrican teléfonos con sus propios chips.

El iPhone es uno de los varios dispositivos de Apple que incluyen procesadores personalizados. La compañía diseña piezas similares para el Apple Watch, Apple TV, AirPods y HomePod. También está trabajando en un procesador principal para Mac que debe reemplazar los suministrados por Intel Corp.