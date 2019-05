La batería de tu iPhone podría estar durando menos de lo que piensas

Un informe de Which?, una organización dedicada a la defensa de los derechos de los consumidores, alerta de que las baterías de los celulares de Apple y de HTC duran menos de lo que las compañías señalan. Las tecnológicas se han defendido advirtiendo de que el porcentaje de batería depende de muchísimos factores, publica Business Insider.

La empresa Which? explica en su informe que analizó nueve modelos de iPhone y que las baterías no cumplían las promesas del fabricante entre un 18% y un 51%. El iPhone XR fue el teléfono que más varió en el porcentaje de batería durante las llamadas telefónicas. Según Apple, durante estas su modelo tendría que durar 25 horas ininterrumpidas, pero se apagó tras 16 horas y 32 minutos.

Algo parecido ocurrió con los terminales de la empresa taiwanesa HTC. Según Which?, sus baterías durante un 5% menos.

Ambos fabricantes se han defendido. Desde la empresa californiana explican que sus celulares pasan por rigurosas pruebas de rendimiento y que la estrecha fusión en su 'hardware' y su 'software' permite a sus dispositivos administrar de manera inteligente el rendimiento de sus baterías. También recuerdan que la duración de las baterías varía dependiendo de muchos factores y que ellos tienen su propia metodología a la hora de ponerlas a prueba. "Which? no ha compartido con nosotros su metodología, así que no podemos comparar sus resultados con los nuestros", señala Apple. Recuerdan que ellos sí lo hacen y que se puede encontrar en su página web.

Te puede interesar: Si tienes un celular Xiaomi, ¡estás en peligro!

Desde HTC se han defendido igual. "Las diferencias en los ajustes del teléfono y en las circunstancias en las que se desarrollan las pruebas pueden hacer variar los resultados de los tests", explican.