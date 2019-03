Rusia aprende a contrarrestar drones civiles con el sistema amigo-enemigo

La sociedad Roselektronika, de la Corporación Estatal rusa Rostec, ha desarrollado un nuevo sistema automatizado para contrarrestar a los vehículos aéreos no tripulados disponibles para la compra sin licencia.

El nuevo desarrollo permite establecer la identidad del dron y evitar la entrada no autorizada en el objeto protegido sin la participación del operador.

Lo bueno del novedoso sistema amigo-enemigo es que no interrumpe el trabajo de los equipos de comunicación y navegación circundantes, por lo que se puede utilizar en aeropuertos, entornos urbanos y en el área donde se ubican instalaciones de alta tecnología. La compañía ya ha comenzado a probar muestras del complejo.

El sistema, denominado Ataka-DBS, realiza la detección automática de radiofrecuencias, bloqueando los canales de comunicación y navegación por satélite que utiliza vehículos aéreos no tripulados. Bajo la acción del Ataka-DBS, el dron pierde contacto con el panel de control y, dependiendo del algoritmo programado, vuelve al punto de lanzamiento o realiza un aterrizaje de emergencia. El tiempo de reacción del sistema es de 0,1 segundos.

El Ataka-DBS detecta y suprime los canales de control en el rango de frecuencia utilizado por vehículos aéreos no tripulados de uso civil común, desde 2 GHz hasta 6 GHz. Dichos drones pueden usarse para tareas de videovigilancia no autorizada, transporte o descarga de cargas compactas. El complejo en sí notifica a las personas interesadas sobre el incidente por SMS o correo electrónico.

"El desarrollo de vehículos aéreos no tripulados ha llevado al hecho de que los drones se han utilizado activamente no solo con fines militares, sino también con fines civiles, por ejemplo, para espionaje industrial o vigilancia. Por otra parte, el peligro puede ser incluso los drones aficionados e improvisados. Debido a la modularidad, el sistema desarrollado por nosotros permitirá proporcionar una zona de exclusión aérea para drones no autorizados en un área estrictamente definida", dijo Oleg Evtushenko, director ejecutivo de Rostec.

"Al mismo tiempo, no interferirá con sus propios vehículos aéreos no tripulados, debido a que las compañías en el complejo de combustible y energía que están utilizando activamente vehículos aéreos no tripulados para la monitorización ya se han interesado en el nuevo producto", prosiguió.

La base del sistema, desarrollado por la empresa científica y de producción Almaz (parte de Roselektronika), son los módulos para la detección de radiofrecuencia y supresión de vehículos aéreos no tripulados. Cada dispositivo proporciona detección en un radio de hasta 1,5 km y supresión a una distancia de hasta 1 km. El sistema se puede usar como una celda de supresión autónoma o como un complejo de celdas interconectadas que cubren un perímetro dado. El número requerido de módulos y su ubicación se determinan según las características del objeto protegido.

