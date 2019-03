La magia digital: Microsoft encuentra la manera de 'casar' Windows con Android

Los informáticos de Microsoft ponen a pruebas su aplicación Your Phone que permitirá proyectar la pantalla de un móvil con el sistema operativo Android directamente en la computadora personal con el sistema operativo Windows 10.

Además la aplicación permite ver las aplicaciones de Android en el ordenador. El usuario puede pulsarlas para acceder a ellas y utilizarlas en una sesión remota, informa el portal The Verge.

Para poder usar esta aplicación el ordenador debe tener Bluetooth de Baja Energía en modo periférico. Así es como la aplicación Your Phone se comunicará con Android y proyectará su pantalla en el ordenador. Eso significa que no todos los ordenadores serán capaces de participar en la prueba.

El número de móviles también es limitado. Your Phone será compatible con los dispositivos Samsung Galaxy S8, S8 Plus, S9, y S9 Plus. En Microsoft comunicaron que la empresa planea ampliar esta lista en el futuro.

