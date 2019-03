Este es el motivo por el que WhatsApp bloqueará millones de cuentas

¡Atención! El popular servicio de mensajería inhabilitará temporalmente a los usuarios que no cumplan con sus términos y condiciones. Sputnik te explica cómo evitarlo.

WhatsApp cuenta con más de 1.000 millones de usuarios en todo el mundo y ahora quiere limitar el acceso a aquellos que envíen mensajes a través de aplicaciones de terceros, como WhatsApp Plus. La compañía informa a través de un comunicado que "no avala el uso" de estas alternativas, ya que "no es posible validar sus prácticas de seguridad".

Es por este motivo que muchos usuarios han recibido, o recibirán en los próximos días, un mensaje que alerta que la cuenta se encuentra "suspendida temporalmente".

Cómo evitar la interrupción del servicio

La solución para no caer en el bloqueo es muy sencilla: borrar la aplicación no autorizada y migrar hacia la oficial. La empresa recomienda realizar una copia de seguridad de los chats antes de transferir la cuenta para evitar la pérdida de las conversaciones y los archivos multimedia.

Sin embargo, el comunicado aclara que WhatsApp "no puede garantizar el éxito de la transferencia del historial de chats debido a que las aplicaciones no oficiales no son compatibles".

A lo largo de los 10 años que la 'app' lleva ofreciendo los servicios de mensajería, han surgido numerosas aplicaciones no oficiales que permiten algunos 'extras' como una variedad mayor de emoticones o tipografías especiales.

