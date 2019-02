La tecnología 5G podría "causar enfermedades" y "acabar con la vida salvaje"

Firstenberg es el fundador de la campaña independiente Cellular Phone Task Force. Desde 1996, Firstenberg ha debatido en varias publicaciones que la tecnología 'wireless' es peligrosa y ha asegurado que "la industria de las telecomunicaciones ha eliminado todas las pruebas de que es perjudicial desde al menos 1927".

La tecnología 5G, que debería comenzar a extenderse por el mundo a lo largo de 2019, ha sido la razón de que Firstenberg esté solicitando a organismos como Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea que detengan de manera urgente su desarrollo.

"Se van a desplegar 20.000 satélites en la atmósfera [para el 5G]. Estoy recibiendo informes desde varias partes del mundo de que allí donde las antenas de 5G se están levantando la gente se está poniendo enferma y que a la población de insectos le está afectando", asegura Firstenberg al Daily Star Online.

El estadounidense va más allá al asegurar que el despliegue de esta nueva tecnología podría convertirse en una catástrofe de proporciones mundiales.

Asegura que, cuando los primeros satélites se lanzaron en 1990 para proveer de red a los teléfonos móviles, hubo gente que "el día que se desplegaron" también se puso enferma y que la mortalidad aumentó en Estados Unidos entre un 5% y un 10%.

"Y eso pasó solo por 77 satélites, así que tenemos mucho miedo por lo que pueda pasar con 20.000".

La petición lanzada por Firstenberg defiende que el 5G aumenta increíblemente la exposición a la radiación por radiofrecuencia y que esa radiación es perjudicial tanto para humanos como para el medio ambiente. Destaca que todo el mundo lo niega pero que "las evidencias de que la radiación por radiofrecuencia es perjudicial para la vida son demoledoras", si bien no ofrece pruebas al Daily Star Online.

Y es que no existen pruebas concluyentes de que la radiación procedente de los teléfonos cause enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras varias, como el cáncer, tal y como defiende Firstenberg. La Organización Mundial de la Salud sostiene lo mismo: no existen evidencias de que los teléfonos causen enfermedades.

A lo que Firstenberg responde que toda la información que defiende su postura "ha sido eliminada" y que la gente "no presta atención a lo que está pasando porque no quieren creer que sus teléfonos móviles les estén haciendo daño".

