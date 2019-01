Cómo defenderse de las amenazas cibernéticas que se avecinan en 2019

Comienza el año 2019 y es un buen momento para incorporar nuevos hábitos que te ayuden a asegurar tu información en el ciberespacio. Los datos que guardas en tu móvil o computador son un recurso cada vez más valioso, y el 2019 no parece dar tregua a los usuarios en cuanto a virus y robo de información. Te contamos cómo estar a salvo.

¿Cuántas veces has entrado a una red de wifi no segura en el último mes? ¿No recuerdas la última vez que cambiaste tu contraseña? Tal vez lo hayas hecho recientemente, pero no tienes tu antivirus actualizado. Todos estos detalles son pequeñas puertas que dejas abiertas y que facilitan el trabajo de los cibercriminales.

José Luis López, director en Uruguay de la empresa de ciberseguridad ESET en Uruguay, dijo a Sputnik que hay 11 hábitos que "engloban los preceptos más básicos que cualquier usuario debe recordar" al momento de asegurar sus datos, incluso con el teléfono celular..

"A veces la gente piensa que en un celular no tiene que hacer las mismas acciones o hábitos que con una computadora, cuando en realidad es lo mismo o aún peor", aseguró López.

A través de las redes sociales ingresamos a un mundo bastante diferente al que creemos estar. "Es por ello que a veces pensamos que estamos con gente que conocemos como si estuviéramos en una charla de café pero no siempre es así, porque detrás de la pantalla nunca tenemos la certeza de quién está, ni sus intereses, por eso lo más importante es la educación al respecto", explicó el experto.

También destacó la importancia de que los adolescentes adquieran estos hábitos de forma consciente, "ya que cuando comparten fotos y vídeos mientras están en pareja, esa información deja de ser personal".

Según dijo López, ESET intenta divulgar este conocimiento en forma de tips entre usuarios y empresas para que todos estén capacitados para descubrir estas amenazas antes de que ocurran, "porque van a ocurrir ya que no hay ningún producto en el mundo que detecte el 100% de estas amenazas.A continuación, te detallamos los 11 pasos que sugiere el especialista.

Denuncia los casos de abuso que veas en las redes sociales

Las redes sociales son muchas veces el escenario en el que se producen delitos informático. Ya sean casos de acoso, engaño pederasta o de otro tipo, es importante realizar la denuncia. Algunas redes sociales como Facebook ofrecen una guía para reportar un hecho inapropiado que contempla casos que van desde un perfil falso, contenidos ofensivos o algún otro tipo de delito de carácter sexual, entre otros.

Asegúrate de no compartir noticias falsas o 'fake news'

Las noticias falsas son un problema, ya que, dada la naturaleza de las redes sociales y que muchos de estos mensajes apelan a lo emocional, suelen viralizarse rápidamente. En el caso de los concursos, recuerda en primer lugar revisar los términos y condiciones, que el organizador sea fácilmente identificable, que exista una fecha para la entrega de premio y corrobora que haya otros participantes. Procura buscar tu información en medios confiables.

Denuncia estafas y ciberataques compartiendo en redes sociales

Si te llega un mensaje a través del correo o vía redes sociales para pedir ayuda económica, supuestamente enviado por alguien que conoces, contacta por otro medio a esa persona para notificarle que puede ser víctima de un robo de identidad. Luego, avisa a tus contactos. También infórmalo a través de las redes sociales para que tus contactos no caigan en la trampa y también puedan alertas a otras personas.

Revisa los permisos que das a las apps

Luego del escándalo de Facebook y Cambridge Analytica quedó en evidencia una vulnerabilidad: la red social cedió datos privados que fueron recolectados a través de una aplicación que los usuarios instalaban, muchas veces sin leer los permisos que otorgaban,

Este 2018 también salieron a la luz varios casos donde se intentó engañar a los usuarios a través de los permisos que solicita una app, como fue el caso del popular videojuego Fortnite para Android.

Configura la privacidad de tus cuentas y perfiles

El excesivo intercambio de información digital puede tener sus consecuencias, sobre todo en redes sociales. Es por eso que es recomendable limitar al máximo el acceso a lo que otros pueden ver, hacer revisiones de los permisos que concedes con cierta regularidad y configurar mejor las opciones de privacidad disponibles en cada una de las redes sociales que utilices.

En este sentido, lo más seguro siempre es evitar publicar aquello que no te gustaría que el público vea. También podrías preguntarte: ¿la información que compartes puede ser utilizada en tu contra? Si la respuesta es sí, mejor no la compartas.

No etiquetes a terceros sin su consentimiento

Muchas personas no desean exponerse en las redes sociales y esa decisión debe ser respetada. Por lo tanto, antes de etiquetar a un amigo, conocido o contacto, piénsalo dos veces.

Asegúrate de la fiabilidad de los archivos que compartes

Es común que a través de los archivos adjuntos los atacantes infecten a sus víctimas. Estos pueden llegar a través del correo, las redes sociales o servicios como WhatsApp. Por eso es importante que, antes de reenviar cualquier archivo a uno de tus contactos, te asegures de tomarte unos segundos para corroborar que el archivo proviene de una fuente confiable.

Actualiza tus contraseñas

Si bien puede ser un dolor de cabeza estar cambiando las claves de acceso para cada una de tus cuentas, esto puede evitarte complicaciones aún mayores. Para ayudarte a tener que recordar múltiples contraseñas distintas para cada una de tus cuentas, puedes apoyarte en el uso de gestores de contraseñas, como KeePass.

Con esta herramienta podrás almacenar el nombre de usuario y clave de acceso de cada plataforma y actualizar la información cada vez que hagas un cambio.

Activa el doble factor de autenticación

Activa el doble factor de autenticación en cada uno de los servicios que sea posible, como por ejemplo en Gmail, Facebook, Instagram, Twitter u otras plataformas. Esto funciona como una capa de seguridad adicional que evita que alguien pueda acceder a tus cuentas sin tu consentimiento.

Actualiza tus dispositivos

Un hábito que sin dudas deberías incorporar y que siempre pregonan los especialistas en seguridad es el de mantener tus equipos y dispositivos al día con las últimas actualizaciones.

Muchos ataques informáticos se han provocado a través de la explotación de vulnerabilidades que han sido parcheadas con las actualizaciones. Tal fue el caso del ataque del ransomware WannaCry, que aprovechó una vulnerabilidad en equipos que utilizaban Windows, pese a que el fabricante había lanzado un parche para reparar este fallo unos meses antes.

Respalda tu información importante de manera regular

Por último, para comenzar este 2019 bien atentos, es importante siempre respaldar tu información personal en otros dispositivos como discos compactos, pendrive, y otros sistemas de almacenamiento. Nunca se sabe cuándo uno puede ser víctima de un 'malware' o de algún problema que afecte a nuestros equipos, como puede ser incluso la pérdida de nuestra laptop o teléfono celular.