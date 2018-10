Humanos vs. inteligencia artificial: ¿quién ganará y en qué esfera?

A sus 13 años, Gong se convirtió en la campeona nacional de ajedrez más joven de China. A los 17 años obtuvo una beca en la Universidad de Columbia (EEUU) y al cumplir 26 se trasladó de vuelta a Pekín para fundar su primera empresa.

© AFP 2018 / STR China, en camino de convertirse en un entrenador global de inteligencia artificial

En 2017, la revista MIT Technology Review incluyó a Kathy Gong en la lista de los 35 emprendedores más destacados del mundo que todavía no habían cumplido 35 años.

"Tenía un pequeño proyecto y un presupuesto de menos de 5.000 yuanes [721 dólares]. Con este proyecto llegué a Pekín. En aquel entonces no entendía con qué problemas podría tropezar y como tendría que solucionarlos", aseguró.

Gong habló también acerca de su segundo proyecto vinculado con la inteligencia artificial bautizado como LAW.AI. Se trata de la creación de un robot-abogado.

"Al principio esperaba crear un robot de uso común que podría ofrecer consultas jurídicas. Posteriormente entendí que la inteligencia artificial aún estaba muy lejos de lo que necesitábamos", recalcó.

Según la interlocutora del Sputnik, el primer obstáculo en la implementación de esta idea fue el hecho que la inteligencia artificial no era tan 'inteligente' como para dar consultas jurídicas.

"Se hace más inteligente solo a través de la cooperación permanente con el usuario", explicó.

El segundo obstáculo radica en que su robot no contaba con la suficiente cantidad de datos necesaria para poder aprender nuevas cosas.

"Actualmente, el papel de los humanos en los procesos jurídicos constituye el 70%. Cuanto más clientes tengamos más información podremos recopilar y entonces el papel de la inteligencia artificial irá en crecimiento", destacó.

Gong también comentó la información de que el programa informático AlphaGo ha sido el primero en ganarle a un humano en el juego de mesa Go.

Según la emprendedora china, esta victoria significa que en ciertas esferas profesionales los humanos no pueden competir con las computadoras

"No pueden procesar una gran cantidad de datos y realizar un enorme número de cálculos. AlphaGo recuerda otra vez más que no somos sus competidores. Por eso la sustitución de humanos por los robots no ocurrirá tan pronto", recalcó.

Aparte de eso, Gong comparó la atmósfera empresarial de China con la de EEUU, donde ella realizó estudios.

"Pienso que desde el punto de vista tecnológico, China avanza codo a codo con EEUU. Me atrevo a decir que el país asiático adelantará a su competidor norteamericano en el futuro próximo. Considero que han aparecido en China más oportunidades para desarrollar los negocios. Su crecimiento en el ámbito técnico y científico es impresionante", concluyó.

