Rolls-Royce lanzará buques no tripulados (vídeo)

Ahora que ya existen los vehículos autónomos, les llega el turno a los barcos, o así lo considera la compañía británica Rolls-Royce al anunciar el lanzamiento de buques no tripulados.

De hecho, la compañía presentó su visión de cómo funcionarán los barcos automatizados en un vídeo donde se explican los distintos modos de controlar el entorno del navío.

Según informa el medio Wired, esta proeza tecnológica será posible con la ayuda de inteligencia artificial que detectará y etiquetará a todos los navegantes marítimos, así como los marcadores de navegación y las orillas.

Adicionalmente se empleará la tecnología de las redes neuronales para que la inteligencia artificial aprenda. Así, Rolls-Royce ya está entrenando sus sistemas por medio de cinco millones de imágenes recopiladas de internet para que la inteligencia artificial sepa distinguir los diferentes obstáculos desde todos los ángulos.

Además, los buques automatizados estarán dotados de múltiples sensores que proveerán a los operarios humanos de una visión de 360 grados alrededor de ellos. Para ello también se utilizará la combinación de los radares, cámaras y lidares: radares que en vez de emitir ondas de radio generan rayos láser.

De acuerdo con el medio, Rolls-Royce prevé que los barcos sean completamente autónomos, aunque sí se monitorizarán por tripulaciones desde la costa. Entre los barcos de mayor interés para la automatización están los remolques, ferris y buques de transporte a cortas distancias.

Este sistema tiene múltiples ventajas, afirma el director de ingeniería y tecnología marina de la compañía, Kevin Daffey. Entre sus principales ventajas está la reducción de accidentes por error humano y el hecho de que las tripulaciones humanas "podrán volver a casa cada noche".

Al igual que los vehículos automatizados, los buques sin tripulación no perderán concentración y no se cansarán. También mejorará el aspecto económico de la navegación marítima. Aparte de prevenir accidentes, los barcos no necesitarán sistemas de soporte vital que consuman energía durante las travesías.

Actualmente los ferris con el nuevo sistema están pasando pruebas en Japón, donde realizan travesías nocturnas en Kobe para comprobar el funcionamiento de las cámaras termales de visión nocturna. Además, las pruebas se están llevando a cabo en los ferris en la costa suroeste de Finlandia.

No obstante, la Organización Marítima Internacional solo empieza a considerar los nuevos reglamentos relativos a la autonomía de los buques, razón por la cual la navegación internacional podría ser algo complicada, señala el medio.

Así que de momento Rolls-Royce considera que el proceso podría acelerarse al trabajar en las aguas de un país mientras el mundo se adapta a la nueva idea de los buques no tripulados.

