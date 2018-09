Así Mercedes te salvará de los vecindarios peligrosos

Para ello, sus sistemas de navegación serán dotados de un sistema que mostrará el nivel de peligrosidad de una determinada área donde el dueño piense aparcar su auto, informa el medio Drive.

Según lo explicó el desarrollador del nuevo software, Markus Ehmann, para poder hacerlo el programa usa los datos policiales sobre el número y la gravedad de los crímenes cometidos en determinados lugares de la ciudad.

Con estos datos se crea un mapa de colores: el verde significa que el área es segura, el amarillo quiere decir que el barrio "está bien, pero es mejor irse al área verde". El tercer color utilizado es el rojo para avisar al conductor que "no debería ir allí".

El sistema aún está en sus fases de ensayos, pero ya se probó en la ciudad estadounidense de Seattle. Ehmann también añadió que la información ofrecida por el nuevo programa del navegador estará siempre al día, puesto que se usan únicamente las estadísticas de las últimas semanas.

No obstante, el medio apunta a una limitación del nuevo sistema: para tener acceso a la información policial más actualizada, esta tiene que estar en línea y ser de libre acceso. Por lo cual, dicho sistema podría no funcionar en países y localidades donde estos datos no sean accesibles.

