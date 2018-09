Apple agrega secretamente una función para evaluar al usuario en iOS 12

Según la empresa, la medida busca prevenir los casos de fraude en el iTunes Store.

"Para ayudar a identificar y prevenir el fraude, la información sobre cómo utiliza su dispositivo, incluyendo el número aproximado de llamadas telefónicas o correos electrónicos que envía y recibe, se utilizará para calcular la puntuación de confianza del dispositivo cuando intente realizar una compra", reza el comunicado de la empresa.

De acuerdo con la política de privacidad, las puntuaciones se almacenan durante un tiempo fijo en los servidores de Apple.

Para Jeremy Horwitz, autor del artículo para el portal especializado en tecnología VentureBeat, esta nueva disposición es inusual. En particular, porque los Apple TV no hacen llamadas telefónicas ni envían correos electrónicos. Como tal, no está claro cómo calcula Apple la puntuación de confianza del dispositivo para las compras de iTunes realizadas a través de los televisores Apple. Parece que en este caso se utilizaría otra "información sobre cómo se usa el dispositivo" para evaluar la actividad del usuario.

Tampoco está claro cómo la grabación y el seguimiento del número de llamadas o correos electrónicos en el iPhone, el iPad o el iPod touch de un usuario permitirían a Apple verificar la identidad de un dispositivo, mientras que la empresa podría limitarse a comprobar su identificador único. Cada uno de estos dispositivos tiene números de serie e identificadores codificados. Los iPhones y los iPads celulares también tienen tarjetas SIM con otros códigos específicos del dispositivo, observa Jeremy Horwitz.

Algunos medios compraron la nueva función de puntuación de confianza de Apple con uno de los capítulos de la serie británica de ciencia ficción Black Mirror, donde cada persona tenía su 'ranking' personal que influía en el acceso a la medicina, transporte y vivienda.