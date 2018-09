Estudiantes utilizan acuaponia para obtener biocombustible

La acuaponia consiste en darle comida a los peces, los cuales generan residuos que, por medio de una bomba, llegan hasta las plantas y las alimentan gracias a su alto contenido de nutrientes; al tomar estos nutrientes, las plantas limpian el agua, regresándola así a los peces. Este sistema es utilizado principalmente para la producción de plantas comestibles.

© Sputnik / Vitaly Belousov Made in Russia: nuevo método de convertir desechos alimenticios en biocombustible

En un comunicado, la institución educativa de México informó que los jóvenes son estudiantes del área de ingeniería ambiental y pertenecen a la UVM, campus San Rafael, así como a la ya mencionada universidad peruana.

El académico y tutor del proyecto, Jorge Ojeda, explicó que la generación de biocombustible es a partir de la propagación de la especie vegetal Jatrofa, que crece en México, que es de fácil manejo y que se adapta a diversos climas; su semilla contiene cerca de 40% de aceite que al ser extraído puede convertirse en biodiesel.

"Al agregar alimento a los peces, estos consumen parte de la materia orgánica y también generan residuos; estos residuos pasan por un filtro, el cual es la base de la especie vegetal, en este caso la Jatrofa, utilizada para generar el biocombustible", añadió a Notimex el docente.

El proyecto también pretende impulsar el cultivo de peces de manera sustentable a través de un biorreactor que puede ser empleado como sistema de degradación de materia orgánica proveniente de los desechos de peces y el residuo de su alimento, beneficiando así al medio ambiente de la zona, puesto que "es un sistema de degradación biológica que incluso puede deteriorar fertilizantes, materia orgánica y sorción de plaguicidas".

Asimismo, los jóvenes universitarios podrían desarrollar con este proyecto peceras de ornato, en el cual habría un efecto sobre el ciclo de operación de la pecera, ya que no necesita estar cambiando el agua y, por tanto, no cambia el ecosistema en que viven los peces, lo cual lo hace sostenible pues no gasta agua. Además, cualquier persona puede manejar el biorreactor.