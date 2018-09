¡Cuidado! Esta aplicación 'espía' roba tus datos de WhatsApp

New Android Spy in the game.

Spreads as fake #Viber via web that mimics Google Play.



Functionality:

— steal #WhatsApp media and document files

— #WeChat media

— all taken pictures

— files from Download dir

— record phone calls



FBF13488ED36075B7F30CC5F0EB3CDBB

kudos @HunterMalware pic.twitter.com/97IJ0WcefA