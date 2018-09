Si tienes Windows 10, una falla deja expuesta tu computadora a posibles ataques

Una vulnerabilidad en el más reciente sistema operativo de Microsoft fue detectada y publicada en Twitter por el usuario SandboxEscaper. La cuenta ya no está disponible en la red social, pero la falla fue confirmada por CERT, el centro que monitorea fallas de seguridad en los softwares.

Según publica el medio británico The Register, no se trataría de una falla grave de Windows 10, ya que para infiltrarse en el ordenador y controlar absolutamente todo, el atacante debe haberse identificado ('logged in') previamente en el mismo. Sin embargo, advierten que si el hacker logra que el usuario descargue una determinada aplicación y la ejecute, a partir de ese momento podría acceder a los privilegios del administrador del sistema.

Por este motivo, los especialistas recomiendan prestar especial atención a todas aquellas aplicaciones que se descargan de la web y hacerlo solo en caso en que la fuente sea confiable. La próxima actualización del sistema con el correspondiente parche para solucionar esta falla será en octubre, según publican medios especializados.

