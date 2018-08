E-sports: Argentina apuesta por los deportes del futuro (vídeos)

Hacer deportes no solo es jugar en el potrero o en la cancha. Ahora los videojuegos se están convirtiendo en deportes profesionales. En Argentina se prepara el lanzamiento de las primeras ligas oficiales como la versión virtual de la Superliga de fútbol.

El 2018 es un año bisagra para el desarrollo hacia la profesionalización de los videojuegos gracias al lanzamiento de las primeras ligas oficiales del país, como la versión virtual de la Superliga de fútbol y la llegada de la franquicia Liga de Videojuegos Profesional (LVP), la principal organizadora de torneos de E-Sports del mundo de habla hispana.

"Creo que la mejor forma de explicar los deportes electrónicos [e-sports] es compararlos al ajedrez, la esgrima, el tiro. Está claro que no son iguales a las disciplinas más tradicionales pero igualmente requieren mucha práctica y entrenamiento, dedicación y capacidades tanto motrices como intelectuales", dijo a Sputnik Facundo Pruzzo, ‘gamer' especializado en el videojuego Hearthstone.

Facundo es estudiante de arquitectura y practica videojuegos desde la infancia. En 2015 ganó un clasificatorio americano por el que viajó a competir a la Intel Extreme Masters en Polonia. Desde entonces participó en varios torneos regionales y clasificó a los últimos dos campeonatos internacionales oficiales, que reúne a 16 jugadores de todo el mundo en Los Ángeles, Estado Unidos, para competir por lugares en el mundial que se realiza a fin de año.

Los videojuegos en Argentina están dando los primeros pasos en su transformación del amateurismo hacia su consolidación como deportes profesionales, lo que abre la puerta a jugadores como Facundo de proyectarse.

"El principal es que la gente empiece a tomarlo más en serio, no solo la gente de afuera sino miembros y empresas, sponsors, etc. Actualmente para mí sería imposible dedicarme solo a esto, es solo un hobby que me ayuda a pagar mis estudios", dijo Facundo. Pero esto podría cambiar pronto.



Uno de los primeros indicios de esta transición es que este año el torneo de fútbol de primera división, el principal campeonato deportivo del país, anunció que está en tratativas para lanzar el año que viene la Superliga pero en su versión electrónica para los videojuegos PES 2018 (desarrollado por Konami) y FIFA 18 (de EA Sports), organizado por la empresa eSports Planet.

Además, la LVP aterrizó en la Argentina este año con el objetivo de consolidar el desarrollo de los talentos locales y conquistar a la audiencia millennial, principal consumidora de estas disciplinas.

"Somos la primera organización que generará un negocio profesional y un gran aspiracional para los futuros jugadores, así como para todos los actores de la industria. Ayudará en el desarrollo de equipos y también en la búsqueda de nuevas audiencias, nuevas plataformas de visualizaciones y mejores inversiones de patrocinios", dijo a Sputnik Juan Diego García Squetino, Representante de LVP para Argentina, Chile y Perú.

Los circuitos nacionales organizados por LVP constarán de cinco torneos que desembocarán en una fase final, que será en un evento presencial. Según García Squetino, el principal objetivo es descubrir a los mejores equipos y jugadores que formarán parte de las próximas Ligas Nacionales en 2019 y la nueva Super Liga Profesional, antesala a la gran Liga Latinoamericana unificada por la desarrolladora de videojuegos Riot Games.

Hasta hace unos años considerados un entretenimiento casero individual o familiar, la industria de los videojuegos han crecido gracias al mayor acceso a las consolas, la diversificación de los propios juegos, el desarrollo de plataformas de interacción sin fronteras a través de internet y, más recientemente, la organización de circuitos de competencia oficiales con jugadores y equipos de 'gamers' profesionales.

"Pienso que todavía faltan por lo menos dos años para que la escena comience a formarse de manera profesional. Creemos que es muy importante hacer crecer el nivel en general dentro de un marco deportivo y no únicamente el segmento profesional y semi profesional", dijo a Sputnik Nicolás Crespo, Presidente de la Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos de Argentina (Deva).

"Creemos que los videojuegos son una excelente herramienta para desarrollar habilidades y transmitir todos los beneficios del deporte. También para enseñar y aprender dentro de un marco educativo, que puede ser simple o digno de mucha investigación en un marco académico superior y sobre todo para el desarrollo social", concluyó Crespo.