Una manada de 'drones' ya es capaz de vencer a un equipo humano (vídeo)

La inteligencia artificial de OpenAI ya irrumpió en las portadas de los medios tecnológicos el año pasado, cuando su 'bot' para la sofisticada estrategia en tiempo real Dota 2 aprendió a vencer con garantía a los mejores jugadores humanos en combates cara a cara.

En aquel entonces, los creadores del algoritmo prometieron alcanzar el mismo nivel, esta vez con los equipos, es decir, en circunstancias varias veces más complicadas que un duelo de dos personajes.

Resulta que OpenAI cumplió su promesa ya que sus 'bots' alcanzaron un nivel suficiente como para imponerse sobre los equipos no profesionales en el juego. Y el algoritmo lo hizo de una manera totalmente autodidacta, explica The Verge

La empresa pone la red neuronal en unas condiciones repetibles —un partido— y corre un sinfín de simulaciones donde los 'bots' actúan de una manera totalmente caótica.

Para que las máquinas realmente aprendan qué hacer, los diseñadores introdujeron un sistema de méritos y bonos vinculados con acciones exitosas, y establecieron como tarea maximizar la cantidad de estos 'puntos por mérito'.

El sistema empieza a jugar consigo mismo, tratando de superar las iteraciones anteriores de su algoritmo, pasando diariamente hasta 180 años en las simulaciones aceleradas e incluso descubriendo tácticas muy 'humanas' como la predicción, la persecución y diversión de atención del enemigo.

Tras literalmente milenios de ensayos y errores, el equipo de cinco 'bots' de OpenAI alcanzó el nivel de un equipo no profesional, pero la empresa espera medir su creación contra los mejores equipos de este ciberdeporte.

No. A pesar de ser un logro importantísimo que demuestra el potencial de los algoritmos autodidactas en situaciones aptas para simular reiteradamente, el problema innato de la inteligencia artificial es lo que a veces se llama 'un genio idiota'.

Es decir, en una tarea determinada, la IA puede llegar a niveles inalcanzables para los humanos, como lo fue el caso de ajedrez y go, o, por ejemplo, en las simulaciones de combate aéreo.

Pero al mismo tiempo, la inteligencia artificial es incapaz de aplicar sus habilidades acumuladas en cualquier otra esfera. Por ejemplo, incluso en otros videojuegos parecidos a Dota 2, como League of Legends o Heroes of the Storm, todos los milenios pasados aprendiendo básicamente no valen para nada, destaca un artículo de Bloomberg tras citar a los expertos en aprendizaje de máquinas

Por otro lado, si una simulación se aproxima a una vida real, y un algoritmo autodidacta aprende a manejar, por ejemplo, un grupo de drones que atacan un convoy de vehículos blindados, está por ver si la eficacia de la IA se verá afectada por el traslado desde una nube informática hacia una manada de aviones no tripulados.

Al fin y al cabo, es este escenario el que atemoriza tanto a los expertos que advierten contra la introducción de la inteligencia artificial en proyectos bélicos. Y un videojuego competitivo, en muchos aspectos, es una forma de dirigir una guerra.

