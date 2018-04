Así puedes eliminar para siempre lo que Facebook sabe de ti

© Sputnik / Natalya Seliverstova "Facebook puede restringir libertades y derechos fundamentales"

Sobre todo después de que Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, pasase por el Capitolio de Estados Unidos el 10 de abril a rendir cuentas ante los senadores sobre la venta de los datos personales de más de 80 millones de usuarios a la consultora Cambridge Analítica.

Si sigues estos pasos, no será posible volver a recuperar tu cuenta en el futuro de ninguna forma. Si lo que quieres es, simplemente, descansar de la red social durante una temporada, quizás lo que te interese sea desactivar tu cuenta durante un tiempo. Si deseas eliminarla permanentemente, estos son los pasos:

1. Si ya has iniciado sesión en Facebook, accede a este enlace. A continuación, verás el siguiente mensaje si tienes el portal en español.

© Foto : Facebook Así eliminas tu cuenta de Facebook

2. Confirma que quieres eliminarla. Aparecerá el siguiente mensaje:

"Cuando elimines tu cuenta, los usuarios no podrán verla en Facebook. Puede que sean necesarios hasta 90 días desde el comienzo del proceso para eliminar todo lo que has publicado, como tus fotos, actualizaciones de estado u otros datos almacenados en sistemas de copia de seguridad. Mientras eliminamos esta información, otros usuarios de Facebook no podrán acceder a ella.

Algunas de las acciones que realizas en Facebook no se almacenan en tu cuenta. Por ejemplo, un amigo puede seguir teniendo mensajes tuyos incluso después de que hayas eliminado tu cuenta. Esta información no se borra al eliminar la cuenta."

Si has llegado hasta el final, ya no tendrás cuenta de Facebook y Facebook no tendrá datos sobre ti. Si bien, tendrás cierto margen para dar marcha atrás después de aceptar eliminar tu cuenta iniciando sesión de nuevo, tus datos desaparecerán después de haber cerrado la ventana.

