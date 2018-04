Cómo controlar la pérdida de datos: SearchInform ofrece una solución

Serguéi Ozhegov, director general de SearchInform, Ricardo Martínez, gerente regional y jefe de la representación en Argentina, y Vladimir Prestes, gerente de la filial de SearchInform en Brasil, expusieron las ventajas de las soluciones de seguridad para empresas, en un periplo que se inició en Santiago de Chile, continuó en Buenos Aires y Ciudad de México, y seguirá en San José de Costa Rica, San Pablo, Bogotá y Asunción.

Durante la conferencia realizada en Buenos Aires, Vladimir Prestes, director de SearchInform Brasil, dijo a Sputnik que se trata de informar a los potenciales clientes sobre las soluciones que en materia de seguridad ofrece la empresa.

Para Prestes, los principales riesgos que corren las empresas en América Latina "son la fuga de datos, de la información confidencial de las firmas, fuga para concurrentes, riesgos de esquemas de fraude o corrupción que se pueden organizar dentro de la empresa".

"Para las firmas grandes con muchos empleados es muy importante saber lo que está aconteciendo dentro de la empresa, cuáles empleados son leales, cuáles quieren salir, cuáles están en los grupos de riesgo", destacó.

Durante el evento, los expositores presentaron las ventajas del software de Prevención de Pérdida de Datos (DLP, por sus siglas en inglés), que se instala en el equipamiento de las empresas para recoger la información a partir de lo que se produce en todas sus computadoras y sistemas.

Gracias a esta herramienta, se controlan los flujos de información como correo electrónico, mensajes, archivos adjuntos, documentos, interacción en las redes sociales, chats, la creación y cambios en los documentos, la copia de datos en unidades de USB o impresoras.

Para ello, SearchInform DLP tiene distintos módulos, según se quiera controlar el correo, los mensajes a través de Whatsapp o Telegram, Skype, la actividad de monitores, impresoras, micrófonos, conexiones flash-USB o teclados.

El sistema funciona sobre la base de alertas y búsquedas con palabras clave que envían un informe al responsable de seguridad. Si se detecta alguna irregularidad, se establece un monitoreo a través de distintos mecanismos, como puede ser el uso de las cámaras o micrófonos de la computadora, capturas de pantalla, cruce de datos, etc.

Prestes recordó el caso de una empresa brasileña que detectó un correo en el cual una empleada acusaba a su exjefe de despedirla arbitrariamente.

"Como dentro de este correo había muchas palabras críticas, el sistema las identificó y disparó un alerta. La persona responsable de la seguridad de la firma leyó ese correo y decidió verificar la información y colocó un monitoreo más detallado del director financiero y después de dos semanas confirmó que las acusaciones que estaban en el mail eran verdaderas y este señor abusaba del poder y fue despedido".

En otros casos que se pusieron como ejemplo, un instituto de vivienda llamó a una licitación para contratar un proyecto y un empleado se presentó como oferente a través de su mail personal, con una empresa paralela; unos empleados hacían muchas horas extras, pero se descubrió que en ese tiempo recogían información para la competencia; una sucursal de una compañía de seguros siempre daba pérdida, pero gracias al uso de los micrófonos y cámaras de las computadoras se grabaron las conversaciones y se encontró que algunos miembros del personal cambiaban la fecha de las pólizas para cubrir accidentes que habían sucedido antes de suscribirlas.

Otra empresa detectó "topos" infiltrados de la competencia; un jefe poco atento envió a una impresora equivocada un mail confidencial con los bonos de recompensa para los gerentes, generando un enorme malestar en el colectivo, al descubrirse la impresión por casualidad; una firma pudo detectar, con capturas de pantalla, cuando una trabajadora modificaba las facturas de compras de insumos para favorecer a un proveedor con el cual tenía un arreglo económico.

También se pudo detectar a una de las principales economistas de una empresa, con acceso a todas las cuentas bancarias, que pasaba largas horas después del trabajo en su computadora apostando a los juegos online gruesas sumas de dinero.

Uno de los temas que mayor interés despierta es el aspecto legal, ya que todas estas prácticas de monitoreo y control de datos deben ser ajustadas con las legislaciones nacionales para respetar los derechos individuales y laborales, afirman los representantes de SearchInform.

Prestes aclaró que en América Latina, en general, la legislación establece que "toda la información que es producida por la empresa pertenece a esta y la información puede ser monitoreada y usada para análisis".

"Mi consejo para las personas que no quieren exponer su vida privada para este tipo de monitoreo es que en el equipo de la compañía solamente trabajen, no mezclar la vida profesional con la particular", agregó.

Aumenta la presencia de empresas rusas en América Latina

Alexei Chigirev, representante del Centro de Exportación de Rusia en Argentina, dijo a Sputnik que existe un interés creciente de las empresas rusas del sector de la información y tecnología en América Latina, como el caso de SearchInform.

"Sabemos que ya tienen varios socios estratégicos tanto en Argentina como en otros países limítrofes. Consideramos que el modelo de negocios que han elegido es el más apropiado para este país. Están realizando la promoción de sus herramientas a través de una red de integradores locales y, claramente, eso también representa una oportunidad para, no solamente la transferencia tecnológica en ese campo desde nuestro país a la región latinoamericana, sino también la posible participación en proyectos de otros países".

Por su parte, Farid Mamedov, jefe del Departamento Económico de la Representación Comercial de Rusia en Argentina, señaló a Sputnik que uno de los fines principales de su trabajo es "aumentar la exportación de Rusia de los productos de servicios de valor agregado alto".

En este sentido, destacó la presencia en el país, además de SearchInform, de Transmash Holding (TMH), el mayor proveedor de trenes y material ferroviario de Rusia, que acaba de ganar una licitación muy importante en Argentina, así como de Incotex Electronics Group y su representante Avangard Energy, en el campo de la iluminación y las soluciones energéticas, que está "examinando oportunidades para establecer su planta de producción y de ensamblaje de sus luminarias para aumentar aún más su competitividad", agregó Mamedov.

"La exportación de los productos del sector de la información y tecnología y del sector ferroviario fueron elegidos por nuestro Gobierno como uno de los productos principales en los cuales Rusia tiene mucha experiencia y tiene mucho para ofrecer a sus socios extranjeros. Esperamos que el creciente interés de Argentina en tales esferas nos permiten aumentar el intercambio entre nuestros países".