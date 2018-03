Las empresas de todo el mundo tienen un nuevo y poderoso enemigo

Según un reciente informe de PwC, lo que más preocupa a los inversores de todo el mundo es la escasez de medidas de seguridad informática en las empresas. Se trata de un 41% que opina que los ciberataques son una amenaza que no hay que tomarse a la ligera. Los datos de PwC explican las conclusiones a las que ha llegado la rusa Kaspersky Lab. La empresa, responsable de uno de los cinco antivirus más utilizados del mundo, recuerdan en Expert, alerta de que las pymes sufren el 43% de esos ciberataques, un porcentaje que sitúa a las pequeñas y medianas empresas en el punto de mira de los piratas informáticos.

Los laboratorios Kaspersky revelan, también, que lo más difícil para los negocios ha resultado ser protegerse de los riesgos de sufrir algún incidente en los equipos que utilizan y que controlan terceros, como es el caso de los servicios en la nube, y durante el intercambio de datos. En estos casos ni siquiera ayuda aumentar los gastos en atajar el problema.

En 2018, las empresas se gastarán unos 96.300 millones de dólares en protegerse, según un estudio de Gartner. Un 8% más de lo que se gastaron en 2017.

"Es importante señalar que (…) la inversión [en seguridad informática] estuvo durante mucho tiempo al nivel mínimo necesario para cumplir con la legislación. No ha sido hasta hace tres años cuando se ha experimentado una tendencia a invertir en un sistema de verdad", dice el director del departamento de proyectos de Bell Integrator, Mijaíl Lapin, citado por Expert.

Añade que, de entre los problemas de seguridad de la información más sonados destaca el robo , a finales de enero, de 530 millones de dólares en criptomonedas en Coincheck, uno de los centros de intercambio de divisas virtuales más importantes.

Todo el dinero del mundo

Durante los próximos tres o cinco años veremos un notable crecimiento en los gastos orientados a elevar la seguridad de la información. Hablamos de entre un 4% y un 8% anual, calcula Mijaíl Lapin. Pero no todo se soluciona con dinero. Para protegerse a sí mismas, las empresas van a tener que inculcar la cultura de los datos personales: "No facilitar y no ir divulgando información confidencial ni datos a terceras personas", apunta Lapin.

Que los bancos se estén apresurando a atajar el problema y sean quienes más estén invirtiendo en ciberseguridad es comprensible.

Es fácil adivinar los motivos concretos de ese gasto. Que comenzasen a aparecer —y sigan apareciendo- virus masivos como WannaCry, Petya y parecidos, es la principal causa. Y es que cuando este tipo de 'software' malicioso se extiende y se convierte en epidemia, no solo acaba afectando a los sistemas informáticos, sino también a los medios de comunicación. Lo cual inmediatamente da paso a la histeria entre las empresas y los consumidores.

Sin ir más lejos, Gartner prevé que para 2020 más del 60% de las corporaciones invertirán grandes cantidades de dinero en herramientas de seguridad de la información. Se trata de evitar pérdidas de datos, de encriptarlos y de auditarlos. La cifra es, por ahora, del 35%.

Hacen su agosto los fabricantes de antivirus y las empresas de consultoría, que son quienes cuentan con una amplia oferta de sistemas de seguridad para entornos informáticos, motivo por el que "irán sacando el tema", advierten en Expert.

Así que otra de las principales amenazas no es tanto que aumente el número de ataques informáticos y las filtraciones de datos, como que lo haga el coste de aplicar medidas de seguridad que, al final, no funcionan. Y es que los expertos insisten: su efectividad es limitada. Por este motivo recomiendan buscar otro tipo de soluciones más económicas, algo que "se convierte, para las empresas privadas, en la tarea más acuciante".