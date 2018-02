Un increíble vehículo logra una súper aceleración en menos de dos segundos (vídeo)

Una pequeña empresa de ingeniería japonesa declara haber producido un automóvil eléctrico capaz de alcanzar una velocidad de 60 millas por hora (unos 96.4 km) en menos de dos segundos, según afirma Daily Mail.

El vehículo llamado The Aspark Owl fue presentado en 2017 en la Exposición de Autos en Fráncfort. Los diseñadores afirman que el nuevo vehículo de menos de 860 kilos tiene 430 caballos de fuerza y tarda 1.921 segundos en alcanzar una velocidad de 60 millas por hora.

La empresa automotriz publicó una impresionante grabación que muestra las pruebas de The Aspark Owl. No obstante, dichas imágenes causaron cierto escepticismo entre algunos aficionados de autos, ya que el vídeo no muestra el velocímetro ni los aparatos destinados a registrar la velocidad.

Además, los críticos se quedaron perplejos al ver lo pequeño que era el terreno elegido para las pruebas y señalaron que The Aspark Owl no estaba equipado con neumáticos ordinarios, sino con los de vehículos de carreras.

La empresa planea fabricar solamente 50 unidades que se venderán por un precio considerable, de unos $4.205.000.