Vuelven a sacarle defectos al iPhone X

Algunos usuarios aseguran que el dispositivo tarda hasta 10 segundos en avisar de que alguien está llamando, por lo que los usuarios no alcanzan a responder y pierden la llamada, publica Digital Trends. Aunque el teléfono suena, en la pantalla no aparece nada, por lo que el usuario no puede darle al botón virtual para aceptar la llamada.

Del problema también se ha hecho eco el Financial Times . Aseguró el 4 de febrero que "cientos de teléfonos iPhone X" tenían el mismo problema.El error parece solucionarse tras reiniciar el iPhone, aunque quienes han probado esta solución avisan de que es temporal, ya que el terminal vuelve a tener el mismo problema pasado un tiempo.

Según un usuario de los foros de Apple, cuando se recibe una llamada entrante el terminal empieza a sonar, pero la pantalla tarda entre 6 y 8 segundos en reaccionar.

"Cuando reinicio el iPhone X el problema se soluciona automáticamente, pero tras 15 o 20 llamadas el problema vuelve a aparecer".

Apple asegura que está analizando las quejas de sus clientes, quienes se han apresurado a verterlas en multitud de foros de Internet.