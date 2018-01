Científicos rusos proponen usar un nuevo material en reactores nucleares

Los resultados de la investigación se han publicado en la revista Chemical Engineering Research and Design.

El combustible nuclear se distingue de otros tipos de combustible utilizados por la humanidad por ser extremadamente peligroso y de uso muy complicado. Se usa en reactores nucleares en forma de pastillas de dióxido de uranio (UO2) cuyas dimensiones son de varios centímetros y que se ponen dentro de las barras de combustible nuclear herméticamente cerradas.

Se aplican las exigencias especiales a las cubiertas de las barras de combustible, que deben tener una alta resistencia térmica, a la corrosión y la erosión, así como que no deben ejercer influencia en la absorción de electrones en el reactor.

Hoy, la aleación a base de zirconio es el material principal que se usa para fabricar la cubierta de las barras de combustible en la mayoría de las centrales nucleares de Rusia. Esto se debe a su alta resistencia a la corrosión en el agua y una baja sección de absorción de neutrones térmicos (se trata de la propiedad del material que caracteriza la probabilidad de la interacción de una partícula elemental (neutrón) con el núcleo atómico). Cuanto más baja es la sección de absorción tanto más baja es la probabilidad de la influencia de los neutrones en las propiedades del material de la barra de combustible.

Mientras, resultó que las aleaciones de zirconio tienen muchas deficiencias. En particular, tales aleaciones entran en reacción con el agua y generan calor, produciendo hidrógeno y acelerando la degradación de la cubierta de barras de combustible. Esto se debe a la reacción del zirconio en contacto con vapor, a temperatura superior a 700°C, lo que es muy peligroso en el caso de accidentes en centrales nucleares con el sistema de enfriamiento por agua. Esto fue anunciado como la causa principal de la explosión en la central nuclear japonesa de Fukushima 1.

Así las cosas, los científicos buscan desde hace mucho la posibilidad de sustituir las aleaciones de zirconio con molibdeno con alto punto de fusión. Como el zirconio, el molibdeno es altamente resistente a la corrosión y tiene una conductividad térmica más alta que el zirconio.

Mientras, el uso del molibdeno no es tan fácil. En particular, esto conlleva la necesidad de aumentar el grado de enriquecimiento del uranio, lo que incrementa demasiado el coste de este proceso.