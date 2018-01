Google graba todas sus conversaciones y aquí puede encontrarlas (y eliminarlas)

Para nadie es un secreto que las tecnologías nos espían en todo momento, recopilando y almacenando información sobre nuestra actividad. Y no se trata únicamente de nuestro historial de búsqueda o las conversaciones telefónicas. Los productos de Google pueden grabar su voz incluso cuando su teléfono aparentemente descansa en su bolsillo.

Para los más escépticos tenemos malas y buenas noticias.

La mala es que sí, Google puede grabar todo lo que dice sin aviso previo. La compañía ni siquiera lo oculta: Google se reserva este derecho en los Términos y Condiciones de servicio y en la Política de Privacidad. Pero, ¿acaso alguien se lee estas cláusulas?

La empresa lo justifica con que de esta forma mejora sus servicios. Así el sistema se alimenta de información adicional para, al menos en teoría, adaptarse mejor a sus necesidades.

Suena muy bien, pero entre los expertos existen ciertos temores al respecto:

1. Esta información puede caer en manos equivocadas, sobre todo si se le olvidó cerrar la sesión o si simplemente su cuenta es pirateada.

2. Esta información puede ser usada en su contra en caso de que surja un conflicto con las autoridades que, no lo dude, pueden obtener estos datos.

Lea también: 10 trucos increíbles de Google que no conocías

La buena noticia es que, afortunadamente, Google ofrece también una oportunidad para acceder a toda la información que recopila sobre usted. Muchos usuarios desconocen la existencia de un servicio donde pueden escuchar y borrar todas las búsquedas por voz que han realizado a través de Google.

Aquí podrá encontrar los archivos de voz que grabó con el micrófono de su teléfono. Si no encuentra nada, probablemente sea porque aún no ha activado esta opción usando su buscador de voz 'OK, Google'.

Y aquí encontrará un completo dossier sobre su actividad que la compañía ha recopilado basándose en lo que hace en Internet. En particular, encontrará información sobre sus búsquedas, las páginas que ha visitado y los vídeos que ha visto, entre otros.

Pero, sin duda, la mejor función de este servicio es la opción de poder eliminar toda esta información.