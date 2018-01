El iPhone X hace daño… físico

Y es que la ausencia de marcos en el 'smartphone' de Apple podría estar haciendo que les tire del cabello a sus usuarios cuando se lo acercan a la oreja para hablar por teléfono. Y no solo del cabello, sino también de la barba. Al no tener marcos, el pelo —y la barba- alcanza a introducirse en el botón de silencio y, cuando se retira el teléfono de la oreja, hace daño a sus usuarios.

Los pelos también parecen atascarse en el pequeño espacio entre el bisel y la pantalla. Algunas de las unidades afectadas están siendo reemplazadas por Apple, pero muchos prefieren resolver el problema poniendo al teléfono una funda, si bien esta solución no evita que los usuarios se sigan 'atascando' en el botón de silencio.

No es la primera vez que el iPhone X es motivo de queja. Durante su presentación en septiembre de 2017, sus propios creadores tuvieron problemas al desbloquear el terminal mediante el reconocimiento facial. Si bien luego se llegó a la conclusión de que el problema no había sido del propio sistema, el episodio fue suficientemente embarazoso como para que bajasen las acciones de Apple. También han aparecido vídeos en los que los internautas poseedores de un iPhone X aseguran que la pantalla hace ruidos extraños cuando se presiona su parte inferior. Otros advierten de que el aparato no soporta las bajas temperaturas.

