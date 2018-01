Descubre cómo se puede acelerar tu iPhone

Los consejos son pertinentes para los modelos iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE, 7 y 7 Plus. Los modelos más antiguos no están adaptados para las recientes actualizaciones de iOS, por lo tanto las siguientes recomendaciones no pueden aplicarse, según comunica el sitio AppleInsider.

Los especialistas aconsejan que los usuarios de los antiguos modelos revisen el nivel de degaste de la batería. Además, los usuarios de dichos modelos pueden crear una copia de seguridad del contenido y borrar las configuraciones del dispositivo.

Otra manera de mejorar la productividad del celular es usar el modo de bajo consumo de batería para que algunas de las funciones permitan ahorrar recursos al teléfono.

Para los teléfonos inteligentes cuyo rendimiento se limitó a los algoritmos de iOS, recomiendan que verifiquen el estado de la batería. Para hacer esto, debe instalar el programa CoconutBattery que indicara si necesita reemplazar la batería.

Además, para descargar un iPhone y, al mismo tiempo, aumentar la duración de la batería, aconsejan deshabilitar todos los complementos que requieren un uso intensivo de recursos. La práctica ha demostrado que estos incluyen fondo de pantalla en vivo, efecto de paralaje y widgets. También puede borrar el caché de la aplicación.

Anteriormente los usuarios de iPhone presentaron demandas en los tribunales ya que la empresa ralentizaba los dispositivos antiguos para compensar el bajo rendimiento de las baterías. Después del procedimiento la compañía prometió no volver a recurrir a esta práctica.