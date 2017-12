Cómo medir la humedad de las semillas con la ayuda de microondas

Los resultados del estudio han sido publicados en la revista Journal of the Science of Food and Agriculture.

La agricultura de hoy requiere nuevas técnicas y maquinaria que permitan a los operadores controlar instantáneamente el contenido de la humedad en la vasta superficie de los terrenos agrícolas. Es necesario para que los agricultores puedan determinar el momento óptimo para la recogida de la cosecha y de las semillas maduras.

Al abordar este problema, los científicos de la Donstu idearon un nuevo método y lo ensayaron de forma experimental. Su objetivo era comprobar la posibilidad de medir a distancia la humedad de las semillas de girasol en bandas milimétricas o mediante ondas EHF.

Los investigadores crearon un dispositivo experimental que mide el coeficiente de reflexión de ondas electromagnéticas reflejadas en inflorescencias de girasol y funciona en la banda 25,9-37,5 GHz. Al utilizar el dispositivo se reveló que el contenido de humedad de las semillas maduras de girasol influye en la señal reflejada. También se descubrió que son diferentes las señales reflejadas en la parte anterior y en la posterior de una inflorescencia inmadura de girasol.

A partir de estos resultados los científicos llegaron a la conclusión de que las microondas se pueden emplear para determinar si las semillas están listas para su recolección. Según los especialistas de la Donstu, su método ofrece la posibilidad de evaluar el grado de madurez de las semillas de girasol en el campo no solo a distancia, sino de forma instantánea.

"Nuestro equipo lleva varios años con este estudio y ya hemos preparado una serie de artículos. El principal criterio empleado en nuestro método sigue siendo la diferencia en la potencia de las ondas EHF reflejadas en la inflorescencia estudiada y en otra que tiene una humedad base o conocida. Creemos que nuestro invento va a ayudar a analizar un rango muy amplio de cultivos —no solo el de girasol sino también, por ejemplo, el maíz o la colza—", comenta Ígor Ershov, docente de la cátedra de Física de la Universidad Técnica Estatal del Don.