Vídeo: el revolucionario proyecto de Elon Musk contra los embotellamientos

Según el concepto de la iniciativa, bautizado The Boring Company —Compañía Perforadora en inglés— el proyecto contará con túneles subterráneos en decenas de niveles distintos donde los automóviles se moverán en plataformas especiales alcanzando una velocidad de 200 kilómetros por hora.

Musk había declarado que deseaba adquirir una máquina de excavación para construir los túneles debido a su descontento con los atascos. ​"Los atascos me vuelven loco. Voy a construir una máquina de excavación y me voy a poner a excavar. La voy a llamar The Boring Company, tuiteó Musk a finales de 2016.

