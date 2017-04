Sputnik te ayuda a resolver los problemas más comunes con tu WhatsApp

WhatsApp es uno de los programas de mensajería instantánea más utilizados alrededor del mundo. Pese a que su interfaz es bastante intuitiva y de fácil uso, algunos problemas son bastante comunes entre los usuarios.Conozca la manera de resolverlos con Sputnik.

Un contacto de la agenda no aparece en la aplicación

Los contactos agregados a la agenda de un dispositivo móvil son automáticamente copiados al WhatsApp. En el caso de que un contacto del móvil no aparezca en la aplicación, se recomienda verificar si el número está bien anotado, ya que los números telefónicos deben ser guardados de manera completa, con sus códigos de área.

Otra explicación para el problema es que la persona con quien se desea hablar no tenga el servicio de mensajería instalado en su teléfono.

No es posible conectarse al WhatsApp

En la mayoría de las veces, ese problema se debe a la falta de una conexión a la internet. Es necesario asegurarse de que el dispositivo se encuentra conectado a una red inalámbrica (wi-fi) o que esté activa la conexión a datos.

Otra posible causa del problema es la desactualización tanto de la aplicación como del sistema operativo utilizado por el télefono. Una rápida actualización de ambos debe posibilitar el acceso al WhatsApp, en este caso.

En WhatsApp, al insertar una nueva tarjeta SIM, es posible mantener el antiguo número o pasar al actual. Para hacerlo es necesario acceder al menú 'configuración', luego a 'cuenta' y, por último a 'cambiar número'.

No es posible grabar audios con más de pocos segundos

En la mayoría de las veces, este es un problema de origen físico y no tecnológico. Algunos protectores destinados a evitar rayaduras en los dispositivos móviles pueden interferir en las funciones de las pantallas táctiles y afectar el uso del botón de grabación de audio. La solución en estes casos es sencilla: remover la película antirrayadura completamente o cambiarla por otra más delgada.

La información de algunos contactos no es visible

En general, la imposibilidad de visualizar la foto de perfil, los estados o la hora en que la persona estuvo online, se debe a los ajustes de privacidad de ese contacto. Cada usuario puede ajustar si desea o no mostrar esos datos. A menudo, las personas limitan el acceso a tales informaciones solamente a sus contactos, así que si uno no está en la agenda de esa persona, no podrá ver sus informaciones personales.

