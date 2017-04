Elon Musk fusionará ordenadores con cerebros humanos a través de la "telepatía consensual"

Neuralink está tratando de sacar al mercado un producto que ayude a personas con ciertas lesiones cerebrales graves por accidentes cerebrovasculares, cáncer, etc., explicó Musk en una entrevista con el sitio web Wait But Why.

© AP Photo/ Paul Sancya Elon Musk da un paso hacia la 'fusión' de los humanos con las máquinas

Lo hará durante los próximos 4 años mediante la creación de dispositivos de tamaño micrométrico, asegura el emprendedor, y si todo va bien, dentro de unos 8-10 años la tecnología será accesible también para personas sin discapacidades.

"Hay un montón de conceptos en su cabeza que su cerebro intenta comprimir en esta base de datos increíblemente baja llamada discurso o escritura", prosigue Musk. "Y si tuviera dos interfaces cerebrales, podría ejercer una comunicación conceptual directa, sin comprimir, con otra persona".

El multimillonario considera que la inteligencia artificial y el aprendizaje automático crearán ordenadores tan sofisticados y "divinos" que los humanos se tendrán que implantar "cordones neuronales" en sus cerebros para mantenerse al día.

"Si tuviera que comunicarle un concepto a usted, utilizaría esencialmente la telepatía consensual", aseguró.

En marzo, el Wall Street Journal informó que Musk había puesto en marcha una empresa a través de la cual las computadoras podrían fusionarse con el cerebro humano.

Búscanos en Telegram bajo el nombre SputnikMundo y comienza a seguirnos. Ahora nunca te perderás artículos increíbles e interesantes de nuestra página web. ¡Te esperamos!