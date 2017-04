La comprobación de datos de Google: ¿herramienta de censura?

La comprobación de información será hecha por compañías ajenas a Google, entre ellas sitios especializados como PolitiFact, Snopes y FactCheck, pero también una diversa clase de medios, como BBC, CNN, The Guardian, The New York Times y Associated Press.

Maren Müller, directora de la Conferencia Permanente de la Audiencia de Medios Públicos y una gran activista contra el fenómeno de las noticias falsas, explicó a Sputnik por qué esta iniciativa parece una herramienta de censura.

La activista cree que todos los medios —tradicionales, de masas, de oposición, entre otros— deben ser puestos a prueba, pero que ese control de la verdad debe venir desde abajo, desde el pueblo.

"Si la comprobación de datos se hace como se debe, seguramente la mitad de los medios masivos de comunicación de renombre cerrarán", ironiza la activista.

​En palabras de Müller, si los medios de masas van a comprobar la información de otros medios en Google, entonces existe la peligrosa posibilidad de caer en la censura.

"[Para los medios] está claro que se debe mantener el discurso que se viene construyendo desde un tiempo atrás. Si las primeras respuestas que muestra Google contienen opiniones impopulares, esto es inadmisible para los medios tradicionales, y es una molestia", explica la activista.

"¡Que el control de los medios sea hecho por otros medios es absurdo!", exclama Müller.

En ese sentido, esa posibilidad de que la prensa use esta herramienta para mantener su discurso es una forma de censura, una forma de luchar por sus propios intereses y no por la verdad.

Müller va más allá y asegura que Google desde hace años censura a su propio buscador.

"Hoy en día, cuando busco una palabra, encuentro tan solo opiniones similares. Me da la impresión de que se realiza una elección de antemano", explica la activista.

Por estas razones, Müller considera que la iniciativa de Google no tiene futuro y que la gente se opondrá a esta herramienta.

Como opción, la activista propone crear un sistema de calidad de medios de comunicación, que otorgue sellos de calidad a aquellos medios "que se comprometan a cubrir las noticias fielmente y no a seguir el discurso dominante de los Gobiernos y los aliados de la OTAN".

