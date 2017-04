En busca de la verdad perdida: Google lanza sistema para comprobar la veracidad de las noticias

Según un comunicado de prensa de la compañía, cada minuto miles de nuevos materiales aparecen en la web, lo que aumenta la necesidad de comprobar la veracidad de los materiales.

"Lastimosamente, no todos los materiales son verídicos ni tienen pruebas factuales, lo que dificulta la tarea de las personas de diferenciar entre la verdad y la mentira".

Después de haber hecho pruebas en EEUU y Reino Unido, Google ha lanzado el sistema a nivel global, incluyendo todas las noticias dentro del sistema Noticias de Google en diversos idiomas.

La comprobación de datos en línea funciona de la siguiente manera: después de realizar una búsqueda en Google, el usuario encontrará una valoración de la información hecha por periodistas u organizaciones especializadas.

El usuario podrá ver que una noticia es verídica, falsa, probablemente verosímil o inverosímil.

Google ha hecho énfasis en que la comprobación de la información es realizada por empresas ajenas al buscador, por eso un mismo artículo puede tener valoraciones diferentes.

Esta información adicional, ha asegurado la compañía, permitirá a los usuarios tomar decisiones más equilibradas con respecto a las fuentes de información que consultan.

"Al hacer la comprobación de datos más visible para los usuarios, esperamos que las personas puedan fácilmente analizar y valorar esa comprobación de datos, formando una opinión propia y argumentada", ha señalado Google.

Entre las compañías que realizarán la comprobación de datos para Google se encuentran sitios especializados como PolitiFact, Snopes y FactCheck, entre otros. Igualmente, toda clase de medios pueden unirse al proceso, si cumplen con una serie de condiciones técnicas.

© AFP 2017/ Jeff Pachoud Google y Facebook no permitirán 'un segundo Trump' en Francia

Google ha informado que más de 115 organizaciones ya se han sumado a la propuesta. Entre ellas se encuentran medios como BBC, CNN, The Guardian, The New York Times y Associated Press, los cuales en más de una ocasión han sido acusados de generar noticias falsas.

La compañía ha sostenido que si un usuario o una organización no están de acuerdo con el análisis de un hecho puede contactar con la fuente que ha tildado la información de falsa o verdadera.

En caso de usar el sistema deslealmente, Google puede tomar medidas contra la organización que viole las reglas, e incluso vetarlas del sistema.

Noticias falsas: cómo se reescribió la historia sobre los supuestos ciberataques rusos a #EEUU https://t.co/IHOAIGMERe pic.twitter.com/PizMmUeVV8 — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 2 января 2017 г.

​El sistema ha empezado a funcionar preliminarmente y no todas las noticias pueden ser comprobadas, por lo que tendremos que esperar y descubrir que tan eficaz es el nuevo sistema de Google.

Búscanos en Telegram bajo el nombre SputnikMundo y comienza a seguirnos. Ahora nunca te perderás artículos increíbles e interesantes de nuestra página web. ¡Te esperamos!