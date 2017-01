Made in Russia: desarrollan la tecnología de transmisión 'invisible' de la información

Así se lo explicó a Sputnik su colaborador, el candidato a doctor en Ciencias Técnicas Alexéi Basharin.

Los metamateriales son objetos que no existen en la naturaleza y, teniendo una estructura heterogénea, permiten cambiar la dirección y las propiedades de ondas electromagnéticas y gestionar las propiedades de la luz. Mediante el uso de los metamateriales se puede, por ejemplo, hacer objetos invisibles en bandas determinadas del espectro electromagnético.

Nuevos trabajos de investigación y desarrollo para varios sectores industriales y ordenadores superpotentes en los que las señales eléctricas se sustituyen por las fotónicas pueden ser unas de las aplicaciones más importantes de los metamateriales.

Anteriormente, los científicos del laboratorio Metamateriales Superconductores de la MISIS desarrollaron un metamaterial singular que se caracteriza por valores extremadamente altos de calidad del anapolo —un fenómeno que surge debido a una configuración especial de campos electromagnéticos—.

El anapolo es una fuente cuyos campos electromagnéticos se conservan en sí mismo sin irradiarse en nuestro entorno, y su calidad caracteriza la calidad del sistema oscilante (cuanto más alta sea la calidad, tanta menos energía se pierde en el sistema en cada oscilación).



Metamaterial singular



"Hemos creado un metamaterial singular plano en forma de una malla pequeña de las llamadas metamoléculas cortadas con láser de una lámina de acero. Una configuración especial de las mallas hechas de ese modo crea un conjunto de anapolos en los que los campos eléctricos se concentran en volúmenes muy pequeños (en huelgos centrales) y los campos magnéticos giran alrededor de estos", explica Alexéi Basharin.

Según él, al llevar a cabo un experimento con el nuevo metamaterial, los especialistas de la MISiS lograron alcanzar valores de calidad muy alta.

"El resultado obtenido permite extraer conclusiones muy interesantes. Por ejemplo, tomando como base nuestro metamaterial pueden fabricarse sensores muy sensibles: este material puede sentir hasta la presencia de cantidades minúsculas de unas u otras sustancias, por ejemplo, los explosivos. Se podrá ver que uno tuvo contacto con RDX hace una semana", destaca el científico.

"Se podrá detectar también algunos medicamentos. Ahora pensamos intentar encontrar antibióticos en los alimentos", dice Alexéi Basharin.

Además, con el uso de este nuevo metamaterial será posible hacer invisible uno u otro equipo o material bélico aplicando las tecnologías furtivas (Stealth).



Perspectivas esperanzadoras

"Posiblemente, la aplicación más extraordinaria de los anapolos va en la dirección que estamos desarrollando. Se trata del estudio de la interacción de objetos sin el uso de campos electromagnéticos, sino solo mediante potenciales electromagnéticos. Es el llamado efecto Aharonov-Bohm, famoso en la física cuántica", señala Alexéi Basharin.

"El anapolo no irradia campos electromagnéticos, sino que puede irradiar potenciales electromagnéticos. De ese modo, aparece la posibilidad de disimular varios objetos, es decir, apantallarlos de los campos electromagnéticos y desarrollar dispositivos para la transmisión secreta de la información solo por la modulación del potencial vectorial. Además, esto puede significar que simplemente no vemos muchos objetos que existen en la naturaleza, porque no interaccionan con campos electromagnéticos, sino se ponen en contacto tan solo con potenciales", argumenta el científico.

Según Alexéi Basharin, los especialistas de la MISIS ya buscan enfoques hacia la comprobación experimental de esta posibilidad con el uso del nuevo metamaterial creado por ellos.

En caso de llegar a buen puerto la investigación, se podrá usar el metamaterial mencionado en calidad de qubitos —los principales elementos de ordenadores cuánticos donde la interacción no se realiza a través de los campos, sino a través de los potenciales—.