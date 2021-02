¿Bella para siempre? Se pone cola para madera en el pelo y no logra quitársela

Tessica Brown, una estadounidense de 40 años, ha buscado tratamiento médico después de utilizar el pegamento en spray Gorilla Glue en lugar del aerosol para el cabello. Por culpa de la sustancia, el pelo se le pegó a la cabeza hace ya un mes y no se le quita de ninguna forma.

La situación de Tessica se hizo viral después de que publicara un vídeo sobre su desgracia.

"Mi pelo no se mueve. ¿Oyes lo que te digo? No se mueve", se la ve decir. En otro vídeo echa un champú que no consigue penetrar en su pelo.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tessica (@im_d_ollady)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tessica (@im_d_ollady)

Al parecer, la mujer ha contratado a un abogado para demandar a la empresa que produce Gorilla Glue. A su juicio, la etiqueta del pegamento es engañosa, ya que no deja claro que no se puede usar para el pelo.

Brown pasó horas en el hospital, donde los trabajadores sanitarios intentaron resolver su problema con ayuda de acetona, pero sin mucha suerte. Intentó seguir con la acetona en casa, pero también sin éxito.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tessica (@im_d_ollady)

Según el sitio web de Gorilla Glue, el pegamento es 100% resistente al agua y se suele utilizar para fijar los azulejos del baño y los suelos de madera. Se puede eliminar con acetona o alcohol isopropílico.

La empresa publicó un comunicado sobre lo ocurrido en las redes sociales.

"Estamos al tanto de la situación y lamentamos mucho el desafortunado incidente que experimentó la señorita Brown al usar nuestro adhesivo en espray en su cabello. Se trata de una situación única porque este producto no está indicado para su uso en el cabello, ya que su efecto es permanente. Nuestro adhesivo en espray indica en la etiqueta de advertencia: 'No ingerir. No poner en los ojos, en la piel o en la ropa', expresó la marca.

Tessica ha lanzado una campaña para cubrir sus gastos médicos y ya ha recaudado casi 11.000 dólares, informa The Daily Mail.