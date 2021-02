Incendian varios edificios por la muerte de un malabarista a manos de un carabinero

Los vídeos del incidente que circulan en las redes muestran cómo el joven intenta escapar de los uniformados cuando de repente uno de los carabineros realiza varios disparos contra el artista callejero. "Esto se trató de un procedimiento, de un control de identidad, que realizaron Carabineros en la plaza de Armas de Panguipulli, a un individuo que realizaba un espectáculo público, al parecer malabares, también al parecer portando un arma blanca, de tipo machete", informó el teniente coronel Boris Alegría al medio local Biobío.

Justicia para Francisco Andrés Martínez Romero, asesinado en Panguipulli por Carabineros de Chile. #NoMurioLoAsesinaron #SinJusticiaNoHayPaz. pic.twitter.com/ZRdhYMyxUf — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) February 6, 2021

​"En este control de identidad, Carabineros lo conminó a dejar esos machetes de lado, esta persona no lo hizo, al contrario, se abalanzó contra el personal policial, ante lo cual los carabineros hicieron unos disparos de advertencia al suelo", explicó el militar.

Subrayó que el malabarista "persistió en irse encima de los carabineros", "blandiendo estos elementos que, al parecer son armas blancas, en contra de los carabineros". A su vez, los policías "decidieron y debieron hacer uso de sus armas de fuego dentro de la legítima defensa propia". Añadió que el uniformado que atacó al joven resultó herido en la cabeza.

El fallecimiento del malabarista, identificado como Francisco Martínez, derivó en fuertes disturbios en las calles de Panguipulli. Los manifestantes levantaron barricadas y prendieron fuego a una decena de edificios: en particular, la Municipalidad de la localidad quedó reducida a escombros.

Dónde es el llamado hoy a manifestarse por este crimen?

Las calles son nuestra única defensa!

Espero la hora, iré a Plaza de la Dignidad. Mi humilde homenaje a Pancho.

#Panguipilli#PacosCuliaosAsesinos #NoMurioLoAsesinaron pic.twitter.com/PsRH6kFJ2r — Roberto Rodríguez M. (@RobertoNRM) February 6, 2021

Repudio por el asesinato de Francisco Martínez, joven malabarista de #Panguipulli.

Plaza de Dignidad

En estos momentos...#NoMurioLoAsesinaron#PacosAsesinos#JusticiaParaFrancisco pic.twitter.com/TQ0IYHnBFu — El Pueblo Informa (@EPInforma) February 6, 2021

Se quema #Panguipulli y el guanaco tirando agua, pero no al fuego sino a las personas. pic.twitter.com/TtuB56pBJ2 — norton maza (@nortonmaza) February 6, 2021

La primera imagen ocurrió en USA por las protestas del asesinato de George Floyd. La segunda por el asesinato del joven malabarista en #Panguipulli. El denominador común: la brutalidad policial y el abuso de poder. #PacosAsesinos pic.twitter.com/AxaRgG9XMg — Eli🍀 (@_EliSad_) February 6, 2021

Vista nocturna de la ciudad de #Panguipulli tras la noche de manifestaciones luego del asesinato del artista callejero Francisco Martínez por parte de Carabineros de Chile. #PacoAsesino #PacosAsesinos #JusticiaParaFrancisco pic.twitter.com/WPM4wuzTnf — Resumen (@rsumen) February 6, 2021

AHORA │ Barricadas en los heroes, maipú en repudio al asesinato de Francisco, joven malabarista asesinado por los esbirros del estado el día de hoy en #Panguipulli.



¡Justicia popular para Francisco Martinez!



vía @organica_maipu#JusticiaParaFrancisco #NoMurioLoAsesinaron pic.twitter.com/bsYPAliPcH — El Pueblo Informa (@EPInforma) February 6, 2021

​"No lo habíamos vivido nunca. Me duele mucho ver a mi municipalidad, que es un edificio antiguo, casi patrimonial, consumida por las llamas. Me duele mucho lo que está pasando porque como municipalidad no nos merecemos lo que pasó", lamentó el alcalde de la localidad, Rodrigo Valdivia, en declaraciones a la cadena local 24 Horas.

Se sabe que el joven llegó a Panguipulli hace cinco años y que vivía en la calle. "No tenía carnet" y "sabía que no había permiso pero necesitaba trabajar para llevarse algo a la boca, lo hizo a conciencia, reivindicando sus derechos", declaró la Asamblea de Artistas autoconvocadxs de Concepción en un comunicado.