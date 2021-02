"Se va a cagar muriendo el gordo": el mensaje del médico de Maradona provoca polémica

Se trata de una conversación en WhatsApp entre Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov que tuvo lugar el 25 de noviembre de 2020 y en el que relatan en detalle todo lo ocurrido. Así, en los mensajes se puede oír que Luque se encuentra ya en su camino a la casa de Maradona, mientras los médicos intentan reanimarlo.

"Sí boludo, parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea que hizo. Yo estoy yendo para allá", declara el neurocirujano a Cosachov.

Por su parte, la psiquiatra explica que los médicos ya "lo están reanimando con una vía e intubando". "Pero estuvimos como 10, 15 minutos haciéndole nosotros porque no llegaba la ambulancia", agregó la mujer, aparentemente angustiada.

​"Entramos a la pieza y estaba frío, frío. Con toda la circulación marcada. Empezamos a hacer la reanimación y recuperó un poco el tono y, digamos, recuperó un poco de la temperatura corporal", confesó Cosachov.

"No nos dicen cómo está la situación. Yo salí y no me dicen nada", lamentó la psiquiatra.

El neurocirujano, a su vez, intenta calmar a su compañera: "Tranqui. Trata de bajar. Esto es así, es así. Es un paciente complejo y bueno, va a pasar lo que tenga que pasar. Nosotros vamos a estar ahí a bancar la que venga".

Luque y Cosachov también intercambiaron varios mensajes de texto. "No lo pueden trasladar porque no sale del paro", contó la psiquiatra, a lo que el médico le preguntó si "están enojados con ellos". "No, no, por ahora no dijeron nada", le responde Cosachov.

La polémica en Twitter

La hija de Maradona Dalma reaccionó ante la filtración de la controvertida conversación. "¡Yo acabo de escuchar los audios entre Luque y la psiquiatra y vomité! ¡Lo único que le pido a Dios es que se haga justicia!", expresó la mujer, quien también tachó a Luque de "un hijo de puta".

Luque sos un hdp y ojala se haga justicia pero no ignoremos que la persona que se lo presenta a mi papá,lo contrata y le paga un sueldo es Matías Morla! Yo acabo de escuchar los audios entre Luque y la psiquiatra y vomite!Lo único que le pido a Dios es que se haga justicia! 🙏🏻

​La publicación también generó una oleada de comentarios en la red social. Mientras que algunos usuarios se pusieron de lado de los médicos, otros los acusaron de la muerte del Diez y falta de ética profesional:

​El astro argentino sufrió una descompensación y falleció poco después de un paro cardiorrespiratorio en su casa del municipio de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, el 25 de noviembre de 2020. Tras la muerte del legendario futbolista, el juez de garantías de San Isidro, Orlando Díaz, ordenó allanar la casa y el consultorio de Leopoldo Luque, imputado de "homicidio culposo". Los investigadores buscan establecer si fue Luque el responsable de cuidar a Maradona y con qué frecuencia revisaba a su paciente.