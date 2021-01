La 'mentalidad de búnker' mantiene a los Trump lejos del divorcio

Los chismes acerca de una posible separación de la ex primera pareja deben desvanecerse pronto, ya que cada vez más personas cercanas a los Trump creen que han superado definitivamente sus diferencias.

La ex primera dama se quedará al lado de su esposo Donald, tras su salida de la Casa Blanca, pese a que, en los últimos años, muchos apostaron que su divorcio era inminente, dijo un conocido de la familia a The Times.

"La probabilidad es del 99,99% de que permanezcan juntos. Realmente me sorprendería si Melania se separara y se divorciara formalmente de su esposo", dijo Robert Couri Hay, un publicista cercano a la pareja.

Couri Hay puso de relieve que la exmodelo eslovena tuvo "una vida pseudocomunista difícil" en la juventud. Agregó que cuando se casó con el exmandatario, Melania buscaba "estabilidad", tanto romántica, como financiera, y pese a todo lo vivido, "lo único que sigue en pie es ese matrimonio".

Este, que es el tercer matrimonio del expresidente, es también el más duradero. El pasado 22 de enero, Melania y Donald celebraron 16 años de unión.

A medida que el mandato presidencial de Trump llegaba a su fin y el republicano se oponía vehementemente al resultado de las elecciones de 2020, Melania optó por mantener la discreción y preparar todo para su mudanza a Mar-a-Lago, la propiedad de Trump en Palm Beach, Florida. "Ella sólo quiere irse a casa", dijo una fuente a CNN el mes pasado.

A partir del día de la toma de posesión de Biden, el pasado 20 de enero, Melania reemplazó "su habitual ceño fruncido y su inescrutable inexpresividad por amplias sonrisas", describe The Times.

Se notó también un cambio significativo en la actitud uno hacia el otro. La pareja se tomó de las manos, intercambió miradas amorosas y el expresidente incluso elogió a su esposa, llamándola una "mujer de gran gracia, belleza y dignidad". Sin embargo, un antiguo amigo de la pareja asegura que "no creen en las acciones del tipo muy amoroso", a diferencia de los sentimentales Biden.

Expertos creen que es la llamada "mentalidad del búnker", es decir, una mentalidad extremadamente defensiva, es lo que mantiene unidos a los Trump, pese a los escándalos de infidelidad del expresidente y otros problemas.

"Los informes de sus infidelidades, sus aventuras con Stormy Daniels y Karen McDougal, enfurecieron a Melania. Estaban tan separados que a la gente le preocupaba que ella pudiera irse. Pero lo que escuché una y otra vez fue que se desarrolló una mentalidad de búnker y ella se sintió más cerca de él porque ambos estaban recibiendo críticas", afirmó Mary Jordan, autora de 'The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump' (El arte de su acuerdo: la historia no contada de Melania Trump).

Kate Andersen Brower, quien escribió First Women: The Grace and Power of America's Modern First Ladies (Primeras mujeres: la gracia y el poder de las primeras damas modernas de Estados Unidos), coincidió con la opinión y agregó que en el caso de los Nixon, el escándalo de Watergate acercó a la pareja.

"Cuando el presidente [Richard] Nixon renunció [en 1974], creo que eso acercó a los Nixon. Fueron a su finca en California y realmente tenían este tipo de mentalidad de búnker de superarlo juntos. Cuando sientes que estás bajo asedio, algunos matrimonios se fortalecen. Melania es una de las pocas personas que no ha abandonado a Trump", afirmó Brower.

De hecho, cuando aumentaron las acusaciones contra Donald Trump, tras el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero, algunos aliados republicanos inmediatamente se alejaron del entonces todavía presidente, pero Melania se quedó al lado de su esposo, en donde se mantiene hasta ahora.