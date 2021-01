La mujer más hermosa del 2020 confiesa que es acosada por su apariencia

La joven de 19 años ha revelado que el título adquirido le trajo no solo atención adicional de la parte masculina sino también una gran cantidad de negatividad en las redes sociales.

"He recibido una gran cantidad de apoyo y amor, también mensajes de los pretendientes, debo admitir, y mensajes que no fueron los más agradables", señala la joven a The Sun, especificando que son cosas comunes que suelen escribir los haters, "nada que merezca la pena".

La modelo también opinó que "lo que hace hermosa a una persona es ser".

"Cuando eres bueno, realmente se ve en tus ojos y los ojos nunca mienten", declaró Shelbia.

En el ranking de las caras más hermosas preparado en conjunto con The Independent Critics, Shelbia adelantó a la cantante tailandesa Lalisa Manoban, la modelo australiana Meika Woollard y la cantante taiwanesa Chou Tzu-yu.