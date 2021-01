¿Joaquín Reyes o Jorge Cadaval? El asombroso parecido de Rachel Levine a dos cómicos españoles

El motivo por el que se ha popularizado su nombre en las redes sociales ha sido por su enorme parecido con dos humoristas españoles: Jorge Cadaval, actor y miembro del grupo cómico Los Morancos y el humorista y presentador Joaquín Reyes.

Las usuarios han incendiado las redes sociales con una ola de comentarios divertidos y otros no tanto, donde expresaban su arrepentimiento por reírse del parecido de la médico transgénero con los dos humoristas disfrazados de mujer. "Acabo de ver la foto de Rachel Levine y me he reído, pero esa mezcla de Joaquín Reyes y Jorge Cadaval me ha descolocado por completo. No me consuela que os hayáis descojonado también, lo siento", escribía una usuaria en redes.

Joaquín Reyes imitando a Jorge Cadaval imitando a Rachel Levine. pic.twitter.com/avfVj4sCRM — Slevin Kalevra (@rrm93) January 20, 2021

¿Os acordáis del debate que dividió Internet sobre el color de un vestido (blanco y amarillo versus negro y azul)?

Pues con Rachel Levine pasa igual: ¿es Joaquín Reyes o Jorge Cadaval? — Nurse Lecter 🧠 #MejoresCondicionesParaSanitarios (@Nurse_Lecter) January 19, 2021

Te juro que me dicen que Rachel Levine es Joaquín Reyes o Jorge Cadaval haciendo una parodia y me lo creo... — 🌍 NatOLy ॐ (@nat0ly) January 19, 2021

Hay que ver lo lejos que han llegado Los Morancos. https://t.co/VCnBpQylrD pic.twitter.com/jNLv3KT069 — Lydia Blanco Rodríguez (@LydiaBlancor) January 20, 2021

Tras la polémica, ambos humoristas han aclarado que ellos no son Levine. De hecho, Jorge Cadaval lo ha desmentido a través de un vídeo​ y ha felicitado a la médico estadounidense por su "nuevo trabajo". "Desde aquí quiero decir que no soy yo, que yo soy Jorge y ella es Rachel y ya está, no confundirme más, lo pido por favor", dijo el andaluz.

Que no, que Rachel Levine no es Jorge Cadaval 🤣pic.twitter.com/nRDI3Mst5P — Un ciudadano cualquiera (@niduaz) January 19, 2021

IMPORTANTE

Ante el aluvión de comentarios, la Dr. Rachel Levine no es Joaquín Reyes#NoEsJoaquinReyes

GRACIAS

ADIÓS — Enjuto Mojamuto (@enjutomojamuto) January 19, 2021

Dejando a un lado su peculiar parecido con los dos humoristas, Rachel Levine ha sido nominada por el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, para ocupar el cargo de subsecretaria de Sanidad, con lo que de ser confirmada por el Senado podría convertirse en la funcionaria federal de mayor rango abiertamente transgénero en el país. Hasta ahora, Levine ocupaba ese cargo en Pensilvania, donde ha dirigido la respuesta de ese estado a la pandemia, pese a que ha recibido numerosos ataques transfóbicos.