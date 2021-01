Razones por las que Twitter puede bloquear tu cuenta (y la del presidente de EEUU)

Que Twitter suspendiera la cuenta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, marcó un hito, pero también que la compañía diera explicaciones. Trump no ha sido el único usuario bloqueado por Twitter, hay cientos de personas de alto perfil y miles anónimas cuyas cuentas han sido suspendidas. Estos son los motivos.

Twitter alega que, "con el fin de mantener un entorno seguro para los usuarios", se reserva el derecho de suspender de forma temporal o permanente las cuentas que incumplan las Reglas de Twitter. Sin embargo, los líderes mundiales tienen un trato especial.

​Entre los motivos frecuentes por los que Twitter puede suspender cuentas de un usuario ordinario, están los siguientes:

Spam: Twitter dice que la mayoría de las cuentas que suspende tienen características de spam o directamente son falsas.

Twitter dice que la mayoría de las cuentas que suspende tienen características de spam o directamente son falsas. Riesgos para la seguridad de la cuenta: si Twitter sospecha que una cuenta se hackeó o se vulneró, la puede suspender hasta que esté protegida y se la pueda restablecer a su titular, con el fin de disminuir la posibilidad de actividades maliciosas provocadas por el ataque.

Tuits o comportamientos abusivos: cuando una cuenta presenta comportamientos abusivos, como el envío de amenazas o la suplantación de identidad de otras cuentas.

Ahora bien, ¿cuáles son esos comportamientos abusivos? Twitter se fija (entre otras cosas) en la cantidad de usuarios que sigues, en cómo participas en las Tendencias, y cuando respondes "demasiado" a una única cuenta.

Twitter no permite el seguimiento proactivo automatizado, ni el no seguimiento automatizado.

Los usuarios pueden dirigir un tuit a una persona específica utilizando respuestas y menciones; no "publicar repetidamente respuestas duplicadas y no solicitadas".

Publicar tuits no relacionados con las tendencias para llamar la atención, podría resultar en la suspensión de la cuenta.

Si la cuenta no ha sido suspendida de forma permanente, el usuario podrá seguir navegando en Twitter, pero solo podrá enviar Mensajes Directos a sus seguidores. No podrá tuitear, retuitear ni usar la función Me gusta, y solo sus seguidores podrán ver los tuits anteriores.

​Es posible que la compañía le pida al usuario que tome "ciertas medidas" a fin de que puedan "empezar a descontar el período de limitación de la cuenta". Entre estas medidas, es habitual que solicite que verifique su dirección de correo electrónico, agregue un número de teléfono a la cuenta, o elimine los tuits que incumplen sus reglas.

¿Qué pasa con los líderes políticos en Twitter?

En octubre de 2019 la compañía reconoció que "cuando se trata de las acciones de los líderes mundiales, se trata en gran medida de un terreno nuevo y sin precedentes". En el comunicado, Twitter incluso va más allá y asegura que entiende el "deseo" de que sus "decisiones sean binarias de 'sí/no, pero no es tan simple". Saben que las medidas que adopten y las políticas que desarrollen sentarán un precedente en torno al discurso en línea.

La compañía dice que:

Evalúa los tuits reportados por los líderes mundiales contra las Reglas de Twitter.

contra las Reglas de Twitter. Se centra en el lenguaje de los tuits reportados y no intenta determinar todas las posibles interpretaciones del contenido o su intención.

Aclara que las interacciones directas con otras figuras públicas, los comentarios sobre cuestiones políticas de actualidad o las charlas de política exterior sobre cuestiones económicas o militares no suelen violar las Reglas de Twitter .

. Pero advierte que "si un tuit de un líder mundial viola las Reglas de Twitter pero existe un claro valor de interés público en mantener el tuit en el servicio", lo pueden "colocar detrás de un aviso que proporcione un contexto sobre la violación, y permita a las personas hacer clic en él si desean ver el contenido".

​De todas formas, Twitter asegura que suspenderá las cuentas de los líderes mundiales si: