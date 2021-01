"Gracias negrito": lanzan un vino en apoyo a un futbolista uruguayo acusado de racismo | Vídeo

El mes de noviembre, el futbolista uruguayo fue acusado de racismo luego de que respondiera, en su cuenta de Instagram, a la felicitación de uno de sus seguidores con la frase "Gracias negrito". Aunque todos los hispanohablantes que vieron la publicación entendieron que se trataba de una frase amistosa y de cariño, los angloparlantes consideraron la expresión como un insulto racista. En consecuencia, Cavani fue sancionado por la liga inglesa con una multa de 136.000 dólares y restringido por tres partidos.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sputnik Mundo (@sputnikmundo)

A raíz de este malentendido de expresiones, la bodega de vinos Finca Giacobbe ubicada en la capital uruguaya decidió crear un vino que lleva como nombre la frase que generó la disputa "Gracias negrito". El director de la bodega explicó que decidió llamar así a su vino para hacer entender de alguna manera que la frase que le generó un gran problema al futbolista uruguayo es una frase "amorosa".

"Yo no recordaba un lugar donde no me hayan dicho 'negrito' alguna vez o gracias negrito. Yo lo tomo tan natural eso. Es tan natural para nosotros, por ejemplo, pero también entiendo que bueno hay gente que lo puede tomar como una ofensa, hay que escucharla y hay que respetarla. Y hay que sacar información de esa gente como también dársela", dijo el director de la bodega Álvaro Giacobbe.